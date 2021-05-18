حقيقة صورة شاب بدين يلعب في فريق والده المليونير بالدوري الصيني

انتشرت صورة زعم البعض أنها لنجل رئيس مجلس إدارة نادي زابو كوغو، المنافس في دوري الدرجة الأولى الصيني لكرة القدم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة نظرًا لأنه بدين للغاية، وينفذ ركلة ركنية خلال إحدى مباريات الفريق، لكن يبدو أن الواقع مختلف.

وتردد أن رجل أعمال مهتم بشراء النادي، لكنه اشترط من أجل إتمام الصفقة إشراك ابنه الذي يزن 126 كيلوغرامًا في التشكيلة الأساسية.

ولكن صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، قالت إن هذه الصورة المتداولة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي لمباراة زابو كوغو أثناء مواجهة شانكتسي تشاينين لم تكن لنجل الرئيس بل للرئيس نفسه.

The owner of Zibo Cuju, (a team in the second league of Chinese football) signed his 126kg son and started him yesterday. 🇨🇳 These are the highlights… 😅 https://t.co/nupSlD3cd8 — Pubity Sport (@PubitySportIG) May 18, 2021

وأضافت الصحيفة أن هي شيهوا، رئيس زابو كوغو، نفسه ظهر ضد فريق سيشوان جييونيو في وقت سابق من هذا الشهر، بينما الصورة ذاتها في الواقع عمرها أكثر من عامين، حيث كانت ضمن دوري الدرجة الثانية في العام 2019.

Truth behind photo showing Chinese millionaire's 20 stone son taking corner for dad's clubhttps://t.co/uDv2VxLa9X pic.twitter.com/Lk9hL5eIgI — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) May 18, 2021

وربما تم خداع الجماهير، لكن هذا لم يمنعها من تداول الصورة بسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد الجماهير، قائلًا:“هذا يمثل وحدة كاملة من خط الوسط“، وأشار آخر إلى دلالات الصورة ، قائلًا:“100% ارتدى شارة القيادة، وينفذ الركلات الركنية والحرة وركلات الجزاء كذلك“.

وقال شخص ثالث:“ما زلت أعتقد أنه يستطيع بسهولة مراوغة غرانيت تشاكا (لاعب آرسنال) في أي مكان في خط الوسط“، بينما أضاف رابع: ”جيد، نحتاج إلى المزيد من هذا في كرة القدم الحديثة، وأريد أن أرى العديد من الأبناء من أصحاب الوزن الزائد يلعبون ضد لاعبين محترفين“.

Very strange how some corners of the football internet have decided to create a new story. This is Jilin Baijia shareholder Xu Guangnan playing in 2019. The (much more svelte) Zibo Cuju shareholder He Shihua played himself earlier this month. https://t.co/1Mp2S9ZzKJ https://t.co/dwO9R8a9Fp — Jonathan White (@jmawhite) May 18, 2021

وفي الوقت نفسه، فإن هي شيهوا، رئيس زابو كوغو، لديه الكثير من العمل الذي يتعين القيام به داخل وخارج الملعب إذا كان يريد بقاء فريقه في دوري الدرجة الأولى الصيني.

وبعد صعوده من الدرجة الثانية الموسم الماضي، واجه زابو كوغو بداية سيئة للموسم الجديد، حيث تعادل مرة واحدة وتلقى 4 هزائم في أول 5 مباريات في الموسم، ويتذيل ترتيب المجموعة الأولى بنقطة واحدة.