حقيقة صورة شاب بدين يلعب في فريق والده المليونير بالدوري الصيني

انتشرت صورة زعم البعض أنها لنجل رئيس مجلس إدارة نادي زابو كوغو، المنافس في دوري الدرجة الأولى الصيني لكرة القدم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة نظرًا لأنه بدين للغاية، وينفذ ركلة ركنية خلال إحدى مباريات الفريق، لكن يبدو أن الواقع مختلف.

وتردد أن رجل أعمال مهتم بشراء النادي، لكنه اشترط من أجل إتمام الصفقة إشراك ابنه الذي يزن 126 كيلوغرامًا في التشكيلة الأساسية.

ولكن صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، قالت إن هذه الصورة المتداولة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي لمباراة زابو كوغو أثناء مواجهة شانكتسي تشاينين لم تكن لنجل الرئيس بل للرئيس نفسه.

The owner of Zibo Cuju, (a team in the second league of Chinese football) signed his 126kg son and started him yesterday. 🇨🇳

These are the highlights… 😅 https://t.co/nupSlD3cd8

— Pubity Sport (@PubitySportIG) May 18, 2021