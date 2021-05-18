رياضة

حقيقة صورة شاب بدين يلعب في فريق والده المليونير بالدوري الصيني
تاريخ النشر: 18 مايو 2021 21:58 GMT
تاريخ التحديث: 18 مايو 2021 22:10 GMT

حقيقة صورة شاب بدين يلعب في فريق والده المليونير بالدوري الصيني

انتشرت صورة زعم البعض أنها لنجل رئيس مجلس إدارة نادي زابو كوغو، المنافس في دوري الدرجة الأولى الصيني لكرة القدم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة نظرًا لأنه

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

انتشرت صورة زعم البعض أنها لنجل رئيس مجلس إدارة نادي زابو كوغو، المنافس في دوري الدرجة الأولى الصيني لكرة القدم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة نظرًا لأنه بدين للغاية، وينفذ ركلة ركنية خلال إحدى مباريات الفريق، لكن يبدو أن الواقع مختلف.

وتردد أن رجل أعمال مهتم بشراء النادي، لكنه اشترط من أجل إتمام الصفقة إشراك ابنه الذي يزن 126 كيلوغرامًا  في التشكيلة الأساسية.

ولكن صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، قالت إن هذه الصورة المتداولة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي لمباراة زابو كوغو أثناء مواجهة شانكتسي تشاينين لم تكن لنجل الرئيس بل للرئيس نفسه.

وأضافت الصحيفة أن هي شيهوا، رئيس زابو كوغو، نفسه ظهر ضد فريق سيشوان جييونيو في وقت سابق من هذا الشهر، بينما الصورة ذاتها في الواقع عمرها أكثر من عامين، حيث كانت ضمن دوري الدرجة الثانية في العام 2019.

وربما تم خداع الجماهير، لكن هذا لم يمنعها من تداول الصورة بسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد الجماهير، قائلًا:“هذا يمثل وحدة كاملة من خط الوسط“، وأشار آخر إلى دلالات الصورة ، قائلًا:“100% ارتدى شارة القيادة، وينفذ الركلات الركنية والحرة وركلات الجزاء كذلك“.

وقال شخص ثالث:“ما زلت أعتقد أنه يستطيع بسهولة مراوغة غرانيت تشاكا (لاعب آرسنال) في أي مكان في خط الوسط“، بينما أضاف رابع: ”جيد، نحتاج إلى المزيد من هذا في كرة القدم الحديثة، وأريد أن أرى العديد من الأبناء من أصحاب الوزن الزائد يلعبون ضد لاعبين محترفين“.

وفي الوقت نفسه، فإن هي شيهوا، رئيس زابو كوغو، لديه الكثير من العمل الذي يتعين القيام به داخل وخارج الملعب إذا كان يريد بقاء فريقه في دوري الدرجة الأولى الصيني.

وبعد صعوده من الدرجة الثانية الموسم الماضي، واجه زابو كوغو بداية سيئة للموسم الجديد، حيث تعادل مرة واحدة وتلقى 4 هزائم في أول 5 مباريات في الموسم، ويتذيل ترتيب المجموعة الأولى بنقطة واحدة.

 

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