ترتيب الدوري الإنجليزي.. برايتون يقتنص فوزًا قاتلًا من مانشستر سيتي ويقفز للمركز الـ15

حقق برايتون فوزًا قاتلًا من مانشستر سيتي بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”فالمر“، في إطار منافسات الجولة الـ 37 للدوري الإنجليزي.

وتقدم سيتي عن طريق إلكاي غوندوغان مع الدقيقة الثانية، وأضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الأول حصل جواو كانسيلو على الكارت الأحمر والطرد، ليكمل سيتي اللقاء بعشرة لاعبين.

وانتفض برايتون مع أحداث الشوط الثاني، وسجل ثلاثية عن طريق: لياندرو تروسارد، وآدم وبستر، ودان بورن، في الدقائق، 50 و72 و76.

وبهذه النتيجة توقف رصيد سيتي عند 83 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ولم يؤثر على تتويجه باللقب للمرة السابعة في تاريخه.

فيما وصل برايتون للنقطة 41 ليرتقي إلى المركز الـ15.

وتنتظر مانشستر سيتي مباراة كبيرة أمام نظيره تشيلسي، يوم 29 مايو الجاري، على لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، في المباراة النهائية التي ستجمع الفريقين على ملعب ”دراغاو“ في مدينة بورتو البرتغالية.

تعادل مانشستر يونايتد

وفي مباراة أخرى، اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 مع ضيفه فولهام الهابط في مباراته قبل الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وبهذه النتيجة يملك يونايتد 71 نقطة من 37 مباراة قبل مباراته الأخيرة هذا الموسم أمام ولفرهامبتون واندرارز، يوم السبت.

وبقي فولهام، الذي يستضيف نيوكاسل يونايتد في مباراته الأخيرة، في المركز 18 برصيد 28 نقطة بعد حصوله على ثاني نقطة فقط في آخر 9 مباريات بالدوري.

بوغبا وعماد تراوري يحملان علم فلسطين بعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام (فيديو) https://t.co/4azDLxkamc pic.twitter.com/VMMWPyOXEY — إرم سبورت (@EremSports) May 18, 2021

فوز ليدز يونايتد

بينما، سجل باتريك بامفورد، وتايلر روبرتس، قرب النهاية ليفسدا احتفال ساوثهامبتون، ويقودا ليدز يونايتد إلى الفوز 2-صفر، اليوم الثلاثاء.

وارتقى ليدز إلى المركز الثامن برصيد 56 نقطة من 37 مباراة وضمن إنهاء الموسم في النصف الأعلى من الجدول في أول موسم بعد عودته للدوري الممتاز، بينما بقي ساوثهامبتون في المركز 14 ولديه 43 نقطة.