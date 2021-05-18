بوغبا وعماد تراوري يحملان علم فلسطين بعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام (فيديو)

حرص الثنائي بول بوغبا وعماد تراوري، نجما مانشستر يونايتد، على التقاط علم فلسطين من أحد المشجعين في ملعب ”أولد ترافورد“ بعد مباراة الفريق ضد فولهام، يوم الثلاثاء، وطافا به الملعب دعما للقضية الفلسطينية.

وظهر في فيديو تداوله الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، النجم الفرنسي بول بوغبا يتجه للمدرجات ويحصل على العلم الفلسطيني من أحد المشجعين، وقام برفعه رفقة زميله تراوري في لفتة رائعة من الثنائي.

بول بوغبا يستلم العلم الفلسطيني من أحد المشجعين في ملعب أولد ترافورد ويطوف به حول الملعب.#مانشستر_يونايتد_فولهام pic.twitter.com/1Fwg7hGloo — إرم سبورت (@EremSports) May 18, 2021

وكان ثنائي ليستر سيتي الإنجليزي حمزة شودري والفرنسي ويسلي فوفانا، قد قام بالأمر نفسه بعد تتويج فريقهما بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت الماضي.

ولف شودري العلم على جسده عندما ذهب لاستلام ميداليته من الأمير ويليام الذي سلم الكأس للفريق بعد أن فازو بهدف نظيف على تشيلسي في النهائي في ملعب ويمبلي التاريخي ووسط حضور جماهيري للمرة الأولى في إنجلترا منذ جائحة كورونا.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه فولهام، بهدف لمثله، مساء الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد، في إطار لقاءات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم إدينسون كافاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 15، وعادل جو برايان النتيجة لفولهام بالدقيقة 76.

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بهذا التعادل، رفع اليونايتد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع فولهام رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ18.