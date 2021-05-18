لوفرين يثير جدلًا بشأن مستقبل محمد صلاح في ليفربول

أثار المدافع الدولي الكرواتي ديان لوفرين، لاعب زينت سان بطرسبرغ الروسي، والسابق لفريق ليفربول، جدلًا بشأن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، الذي تربطه معه علاقة صداقة قوية.

ورغم مغادرة لوفرين لفريق ليفربول لكنه ما زال على اتصال دائم مع صديقه النجم المصري محمد صلاح، وأكد أن الأخير سيبقى مركزًا لقيادة ليفربول للتأهل لدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، لكن مستقبله غير مضمون.

وبحسب صحيفة ”دايلي ستار“، فإن“صلاح“ أكد في تصريحات سابقة أنه لا أحد من إدارة فريق ليفربول تحدث معه بشأن تجديد عقده.

وقال ديان لوفرين:“لا يمكنني الحديث باسمه لكنه يشبهني، ولديه كامل التركيز هناك، وأكد ذلك من خلال أهدافه لكن لا نعرف ما يحدث في المستقبل في كرة القدم“.

وأضاف الدولي الكرواتي:“أتمنى له حظًا سعيدًا، وأن يفوز بالعديد من الألقاب في ليفربول لكن كرة القدم تتغير بشكل كبير، إذن دعونا نرى ما سيحدث“.

وأكد لوفرين أنه سيبقى دائمًا صديقًا لمحمد صلاح، مشددًا:“سنكون دائمًا على تواصل، إنه أكثر من صديق يعرف أن بإمكانه الاتصال بي متى يرغب ومهما حدث، فنحن هنا من أجل بعضنا البعض“.

وأردف:“حتى لو لم يقم النادي بعمله بشكل جيد، فإنه يقول الكثير عن إمكانياته الشخصية“.

وسبق للنجم المصري أن أكد اهتمامه باللعب يومًا ما في الدوري الإسباني، حيث يراقب كل من برشلونة، وريال مدريد، وضعيته في ليفربول، كما ذكرت عدة تقارير إعلامية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في التعاقد معه ليكون بديلًا للفرنسي كيليان مبابي المرشح للانتقال إلى ريال مدريد.