يورغن كلوب: إنهاء الموسم في المربع الذهبي سيكون إنجازا هائلا

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، اليوم الثلاثاء، إن إصابة المهاجم ديوغو جوتا في القدم ليست سيئة كما كان يعتقد في البداية، وهناك احتمال ضئيل لمشاركته في آخر مباراة للفريق هذا الموسم.

وأصيب جوتا في فوز ليفربول 4-2 على مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، وقال كلوب في وقت سابق إن اللاعب البرتغالي الذي سجل 13 هدفا في كل المسابقات لن يلعب ثانية هذا الموسم.

لكن هذا التشخيص تغير بعد أن خضع جوتا لفحص جديد بالأشعة على قدمه، ولا يوجد ما يهدد الآن مشاركته في بطولة أوروبا.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مباراة ليفربول قبل الأخيرة هذا الموسم أمام مضيفه بيرنلي، غدا الأربعاء: ”بالنسبة لديوغو خفت حدة التورم في القدم، ويبدو في حالة أفضل مما كان عليه الفحص الأول بالأشعة، لذا هناك فرصة ضئيلة لمشاركته مطلع الأسبوع المقبل“.

وتابع: ”إنها أنباء طيبة أيضا للبرتغال ولديوغو قبل بطولة أوروبا“.

⚽️ 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲 𝗪𝗲𝘀𝘁 𝗕𝗿𝗼𝗺 ⚽️

AMAZING! 😱 Enjoy a look behind the scenes of an unforgettable game at the Hawthorns… with a boss angle of THAT @Alissonbecker winner 🤩 pic.twitter.com/nsO842E2X0

— Liverpool FC (@LFC) May 18, 2021