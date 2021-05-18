في أول لقاء يشهد تواجدا جماهيريا.. خلاف بين مجموعات جماهير مانشستر يونايتد قبل مباراة فولهام

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة فريق فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يشهد حضورا جماهيريا في ملعب أولد ترافورد لأول مرة بعد جائحة كورونا، يصل إلى 10 آلاف مشجع، بعد سماح الحكومة البريطانية بعودة الجماهير.

كما تستعد عدة مجموعات من مشجعي الفريق لمواصلة الاحتجاجات على ملاك الفريق، عائلة جليزر، ومطالبتهم بالرحيل، وهو ما يشكل أزمة للمنضمين بتواجد حشود جماهيرية بعضها يحتج خارج الملعب، وآخرون يدخلون الملعب لمساندة الفريق.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن المجموعات الكبرى لمشجعي فريق مانشستر يونايتد طالبت أعضاءها بعدم مهاجمة مشجعي الفريق الذين سيحضرون اللقاء، وهو ما يشكل خطوة نحو أن تسير الأمور دون مصادمات بين جماهير الفريق.

ووجه مانشستر يونايتد رسالة للجماهير التي ترغب في الاحتجاج جاء فيها: ”تجمعوا قرب طريق السير مات بوسبي في حدود الساعة 16، احترموا قرار الجماهير التي ترغب في مشاهدة اللقاء وألا تكون أي مواجهات، ابقوا متحدين واحرصوا على إسماع أصواتكم داخل الملعب وخارجه، لدينا تأكيدات أنه لن تكون قيود على الشعارات داخل الملعب“.

وأضاف البيان: ”في الدقيقة 51 ليسمع الجميع صوتكم وارفعوا شعار الفريق، النادي يبلغكم أنه يحترم التظاهر السلمي، فحافظ على سلامته، ارفعوا وشاحكم الأخضر والذهبي“.

جماهير #مانشستر_يونايتد تواصل الاحتجاج ضد ملاك النادي أمام ملعب #أولد_ترافورد قبل مباراة فريقهم أمام #ليفربول pic.twitter.com/qqqhmY0mmj — إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2021

وتطالب جماهير مانشستر يونايتد بالرحيل عن الفريق أو بيع 51% من الأسهم لجماهيره مثل أندية الدوري الألماني.

وأكدت صحيفة ”ذا صن“ أن اللقاء سيشهد تعزيزات أمنية مكثفة ومراقبة كبيرة لكل الوافدين على الملعب والتجمعات خارجه لتفادي أي مواجهات.