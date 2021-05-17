هاري كين يبلغ توتنهام رغبته في الرحيل

قالت قناة سكاي سبورتس إن هاري كين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام أبلغ إدارة النادي بأنه يرغب في المغادرة بنهاية الموسم الجاري.

وكان هاري كين قد أبدى إحباطه من وضعية توتنهام وعدم تحقيق النادي البطولات، مؤكدا رغبته في حصد البطولات وليس الجوائز الفردية.

وترغب أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي في التعاقد مع هاري كين، غير أن توتنهام يفضل بيعه لنادٍ خارج إنجلترا.

ولن يتأهل توتنهام لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما عجل خطط هاري كين بالرحيل.

ويقود توتنهام حاليا المدرب المؤقت ماسون ماونت بعد رحيل جوزيه مورينيو، حيث خسر النادي كأس الرابطة الإنجليزية في المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي.

ويتقاسم هاري كين صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي رفقة محمد صلاح نجم ليفربول، ولكل منهما 22 هدفا.