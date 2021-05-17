سولشاير: احتجاجات الجماهير ضد الملاك تسببت في تراجع نتائج مانشستر يونايتد

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، إن احتجاجات الجماهير الأخيرة ضد ملاك النادي أثرت على اللاعبين، وتسببت في تراجع النتائج.

وخسر يونايتد، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويستضيف غدا الثلاثاء فولهام الذي هبط بالفعل، أمام ليستر سيتي وليفربول الأسبوع الماضي، بعد أن خاض 14 مباراة سابقة في الدوري دون هزيمة.

وكان من المقرر في البداية أن تقام المباراة أمام ليفربول، في الثاني من مايو، لكنها تأجلت بسبب اقتحام مشجعين ملعب أولد ترافورد في احتجاجات ضد عائلة غليزر المالكة ليونايتد.

وجاءت الاحتجاجات في أعقاب قرار يونايتد الانضمام لدوري السوبر الأوروبي. وخسر الفريق 4-2 أمام ليفربول في المباراة التي أعيد ترتيب موعدها، يوم الخميس الماضي، بعد 48 ساعة من الهزيمة أمام ليستر.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي: ”لا أرغب في اختلاق أعذار لأننا خسرنا مباراتين، لكن (الاحتجاجات) هي السبب بالطبع وراء هذا الأداء“.

وتابع: ”من المستحيل بدنيا أن يقدم اللاعبون نفس الأداء والمستوى في ظل هذا الجدول المزدحم من المباريات، وأيضا علينا أن نضع في الحسبان استعدادات الفريق بين المباريات.

”لم نحصل على فرصة للتعافي بين المباريات، ولم نقم بنفس الاستعدادات المعتادة“.

ورغم التوترات المحتملة خارج الملعب مع توقع المزيد من الاحتجاجات، غدا الثلاثاء، عبر سولشاير عن سعادته بالسماح لنحو عشرة آلاف مشجع بحضور المباراة في أولد ترافورد أمام فولهام.

وقال سولشاير: ”أعتقد أن الأجواء في أي ناد والعلاقة بين الفريق والمشجعين مهمة جدا.

”كلنا بشر ونرغب في استعادة المشجعين في المباريات بطريقة إيجابية.

”وقفوا إلى جوارنا دائما ومنحونا الطاقة والحماس، وأتمنى أن يرد اللاعبون الجميل للجماهير“.