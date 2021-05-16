ترتيب الدوري الإنجليزي: هدف أليسون بيكر يقود ليفربول لفوز حاسم على وست بروميتش (فيديو)‎

قاد البرازيلي أليسون بيكر حارس فريق ليفربول، فريقه للفوز على مضيفه وست بروميتش ألبيون (2-1) اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخطف أليسون بيكر هدف الفوز لليفربول في الوقت القاتل بالثواني الأخيرة من عمر المباراة، من ضربة رأسية رائعة.

ليفربول كان متعادلا حتى الدقيقة الأخيرة، وحصل على ضربة ركنية وخرج أليسون بيكر لعمل زيادة عددية لفريقه، ونجح بالفعل وسدد رأسية ليحرز الهدف الثاني وهدف الفوز.

😱😱😱 لقطة تاريخية… حارس مرمى ليفربول أليسون يسجل هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع (الدقيقة 94)، ويبقي على آمال ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا#ليفربول #الدوري_الإنكليزي #استوديو_الأحد pic.twitter.com/eVaIh8wp5B — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 16, 2021

وكان المهاجم الويلزي هال روبسون قد أحرز هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 من الشوط الأول، وتعادل النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 33 بتسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يخطف بيكر الثلاث نقاط لفريقه في الثواني الأخيرة.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة، وصعد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليحتفظ بآماله في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

#اليسون_بيكر يسجل هدف الفوز لـ #ليفربول في الدقيقة 95 بشباك ويست برومييش برأسية رائعة ليبقي على آمال الفريق بالتأهل لـ #دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_وست_بروميتش pic.twitter.com/TBIzIf7nDw — إرم سبورت (@EremSports) May 16, 2021

توتنهام يستعيد توازنه

استعاد توتنهام اتزانه سريعا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وحقق فوزا ثمينا 2-0 على وولفرهامبتون اليوم الأحد في الجولة 36 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز كريستال بالاس على أستون فيلا 3-2.

وأنعش توتنهام آماله في المشاركة مباشرة بمسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل دون الحاجة لخوض الأدوار التأهيلية.

ورفع توتنهام رصيده إلى 59 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط أمام ويستهام، وتجمد رصيد وولفرهامبتون عند 45 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحسم توتنهام الشوط الأول لصالحه بهدف سجله هاري كين في نهاية الشوط ثم سجل بيير إميل هويبرغ الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 62.