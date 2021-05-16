رياضة

بعد تألقه في الفترة الماضية.. جوتا مهاجم ليفربول يغيب عن آخر ثلاث مباريات هذا الموسم
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 16:12 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 16:20 GMT

بعد تألقه في الفترة الماضية.. جوتا مهاجم ليفربول يغيب عن آخر ثلاث مباريات هذا الموسم

ديوجو تعرض لإصابة ليست خطيرة لكنها مؤلمة بما يكفي لإنهاء موسمه

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول غياب المهاجم ديوجو جوتا عن مباريات الفريق المتبقية هذا الموسم بعد إصابته في القدم في الفوز 4-2 على مضيفه مانشستر يونايتد يوم الخميس.

وبهذه الإصابة سيغيب اللاعب البرتغالي عن مباريات ليفربول أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون يوم الأحد وأيضا عن مواجهة بيرنلي خارج ملعبه في منتصف الأسبوع والمباراة الأخيرة في الموسم أمام ضيفه كريستال بالاس يوم 23 مايو.

وقال كلوب لشبكة سكاي إن ”الأشياء الجيدة لا تتحقق بدون أنباء سيئة.. فزنا على يونايتد لكن ديوجو تعرض لإصابة، ليست خطيرة لكنها مؤلمة بما يكفي لإنهاء موسمه“.

 

وانضم جوتا إلى ليفربول من ولفرهامبتون واندرارز في سبتمبر الماضي وسجل 13 هدفا في 29 مباراة في كل المسابقات.

وقال كلوب إن ثنائي الوسط جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد-تشامبرلين قد يعودان أمام بيرنلي بعد التعافي من المرض والإصابة.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري ويستهدف إنهاء الموسم في المربع الذهبي للعب في دوري الأبطال الموسم المقبل.

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