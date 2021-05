بعد تألقه في الفترة الماضية.. جوتا مهاجم ليفربول يغيب عن آخر ثلاث مباريات هذا الموسم

أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول غياب المهاجم ديوجو جوتا عن مباريات الفريق المتبقية هذا الموسم بعد إصابته في القدم في الفوز 4-2 على مضيفه مانشستر يونايتد يوم الخميس.

وبهذه الإصابة سيغيب اللاعب البرتغالي عن مباريات ليفربول أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون يوم الأحد وأيضا عن مواجهة بيرنلي خارج ملعبه في منتصف الأسبوع والمباراة الأخيرة في الموسم أمام ضيفه كريستال بالاس يوم 23 مايو.

وقال كلوب لشبكة سكاي إن ”الأشياء الجيدة لا تتحقق بدون أنباء سيئة.. فزنا على يونايتد لكن ديوجو تعرض لإصابة، ليست خطيرة لكنها مؤلمة بما يكفي لإنهاء موسمه“.

The boss confirms @DiogoJota18 will not play again this season. #WBALIV

— Liverpool FC (@LFC) May 16, 2021