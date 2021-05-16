بعد تألقه في الفترة الماضية.. جوتا مهاجم ليفربول يغيب عن آخر ثلاث مباريات هذا الموسم

أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول غياب المهاجم ديوجو جوتا عن مباريات الفريق المتبقية هذا الموسم بعد إصابته في القدم في الفوز 4-2 على مضيفه مانشستر يونايتد يوم الخميس.

وبهذه الإصابة سيغيب اللاعب البرتغالي عن مباريات ليفربول أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون يوم الأحد وأيضا عن مواجهة بيرنلي خارج ملعبه في منتصف الأسبوع والمباراة الأخيرة في الموسم أمام ضيفه كريستال بالاس يوم 23 مايو.

وقال كلوب لشبكة سكاي إن ”الأشياء الجيدة لا تتحقق بدون أنباء سيئة.. فزنا على يونايتد لكن ديوجو تعرض لإصابة، ليست خطيرة لكنها مؤلمة بما يكفي لإنهاء موسمه“.

The boss confirms @DiogoJota18 will not play again this season. #WBALIV — Liverpool FC (@LFC) May 16, 2021

وانضم جوتا إلى ليفربول من ولفرهامبتون واندرارز في سبتمبر الماضي وسجل 13 هدفا في 29 مباراة في كل المسابقات.

وقال كلوب إن ثنائي الوسط جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد-تشامبرلين قد يعودان أمام بيرنلي بعد التعافي من المرض والإصابة.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري ويستهدف إنهاء الموسم في المربع الذهبي للعب في دوري الأبطال الموسم المقبل.