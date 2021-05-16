ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: هاري كين يفض الشراكة مع محمد صلاح

انفرد هاري كين بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد أن أحرز هدف فريق توتنهام الأول ضد ضيفه وولفرهامبتون، في المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم الإنجليزي هاري كين هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وفض هاري كين الشراكة مع النجم المصري محمد صلاح، الذي أحرز هدفه رقم 21 خلال مباراة ليفربول ضد مضيفه مانشستر يونايتد، التي فاز بها الريدز 4 – 2، يوم الخميس الماضي، في مباراة مؤجلة من المرحلة 34 في الدوري الإنجليزي.

ووصل هاري كين إلى الهدف رقم 22 لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1/ هاري كين (توتنهام) 22 هدفًا

2/ محمد صلاح (ليفربول) 21 هدفًا

3/ برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 18 هدفًا

4/ سونن هيونغ مين (توتنهام) 17 هدفًا