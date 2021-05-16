لاعب ليستر سيتي يهين شعار تشيلسي (فيديو)

ورط دانييل أمارتي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي، نفسه في تصرف قد يضعه في ورطة، أثناء احتفال الفريق بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق ليستر لقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي، حينما حقق الفوز بهدف دون رد على ملعب ويمبلي، سجله يوري تيليمانس، ليحقق لقب الكأس الأول في مسيرته.

وأثناء الاحتفال في غرف خلع الملابس، قام أمارتي بحمل شعار نادي تشيلسي ورميه أرضا؛ ما اعتبره كثيرون إهانة لشعار النادي.

دانييل امارتي لاعب #ليستر يلقي شعار #تشيلسي أرضا في غرف خلع الملابس ووسائل إعلام تصف تصرفه بعدم الاحترام.#ليستر_سيتي_تشيلسي pic.twitter.com/j8MoUjE3x8 — إرم سبورت (@EremSports) May 16, 2021

ووصفت قناة espn تصرف أمارتي بعدم الاحترام، حيث أثار غضبا واسعا بين جماهير النادي اللندني.

وعلى ما يبدو، فإن الشعار الذي ألقاه أمارتي أرضا هو ذلك الذي تبادله قائدا الفريقين قبل انطلاق المباراة.