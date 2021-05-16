ذا صن: انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي مازال ممكنا

قالت صحيفة ذا صن البريطانية، إن ملف انتقال ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مازال قيد العمل، إذ لم تغلق الصفقة بعد، على الرغم من التقارب الواضح بين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة واللاعب.

الصحف الرياضية: أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة.. كل شيء على المحك https://t.co/ZOmaBY5ZUB pic.twitter.com/EQP6UEILRO — إرم سبورت (@EremSports) May 16, 2021

كانت تقارير إسبانية أشارت إلى أن مفاوضات تجديد عقد ميسي مع برشلونة قد بدأت بالفعل بين والد اللاعب وإدارة النادي الكتالوني، على الرغم من التسريبات التي أكدت عدم التوصل لاتفاق بعد.

وبحسب ذا صن، ميسي سيقبل بالانتقال إلى مانشستر سيتي إذا حصل على 25 مليون جنيه إسترليني سنويا (29 مليون يورو تقريبا).

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان هما الناديان القادرات على دفع ذلك الراتب لميسي خاصة في ظل وباء كورونا، مع عدم إهمال قدرات تشيلسي ومانشستر يونايتد المالية أيضا.

ويتربص بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بموقف ميسي من تجديد عقده مع برشلونة، خاصة بعدما تخلى عن سيرجيو أغويرو الذي سيرحل -بنهاية الموسم الحالي على الأرجح- ناحية برشلونة بالذات.

زيدان يبلغ لاعبي ريال مدريد بالرحيل.. ومرشحان قويان لخلافته https://t.co/VhBfKXIlRN pic.twitter.com/UNvZQXQ7GB — إرم سبورت (@EremSports) May 16, 2021

وتقول ذا صن إنها تدرك أن ميسي أقرب للبقاء مع برشلونة أكثر من الانتقال نحو مانشستر سيتي، لكن موقف برشلونة المالي في ظل رغبته في التعاقد مع مهاجم كبير مثل إيرلينغ هالاند، قد لا يساعده في الاحتفاظ بميسي في ظل مطالبه المالية الكبيرة.

ويملك مانشستر سيتي ورقة مهمة في عملية التفاوض مع ميسي وهي إمكانية انتقال اللاعب نحو الدوري الأمريكي للمحترفين خلال عامين لينضم لنادي نيويورك سيتي أحد أندية مجموعة سيتي، إذ صرح ميسي من قبل أنه يرغب في اللعب بالدوري الأمريكي والعيش في الولايات المتحدة.