فرص ليل وباريس سان جيرمان في حسم لقب الدوري الفرنسي

تجرى اليوم الأحد الجولة الـ37 من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى إذ تتجه الأنظار لصراع اللقب بين ليل المتصدر وباريس سان جيرمان حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.

ويتصدر ليل المسابقة برصيد 79 نقطة ويواجه سانت إيتيان بميدانه فيما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الصدارة ويواجه ستاد ريمس.

وعلى الورق لازال أمام موناكو الثالث برصيد 74 نقطة وفارق 5 نقاط عن الصدارة وأولمبيك ليون الرابع برصيد 73 نقطة وفارق 6 نقاط على الصدارة حظوظ للفوز لكن مهمتهم أصعب.

ويتم اللجوء لفارق الأهداف لتحديد بطل الدوري الفرنسي الدرجة الأولى في حال تساوى فريقان في النقاط وهو الفارق الذي يتفوق فيه باريس سان جيرمان بزائد 52 هدفا مقابل زائد 40 هدفا لفريق ليل.

ويحتاج ليل للفوز باللقب للحصول على 4 نقاط من لقاءيه أمام سانت إيتيان وأنجيه وقد يحسم اللقب في حال فوزه على سانت إيتيان وتعثر باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس بالتعادل أو الهزيمة اليوم.

بينما يحتاج باريس سان جيرمان للفوز بلقاءيه الأخيرين أمام ستاد ريمس وستاد بريست وتعثر ليل بالهزيمة في لقاء واحد أو التعادل في لقاءين.

وتوج فريق ليل بلقب الدوري الفرنسي 3 مرات آخرها موسم 2010-2011 ويسعى لتكرار إنجاز موناكو موسم 2016-2017 والذي حرم باريس سان جيرمان من اللقب بعد سيطرة دامت 4 مواسم.

وفي حال فوز ليل باللقب سيحرم باريس سان جيرمان من معادلة رقم سانت إيتيان بالتتويج للمرة العاشرة في مسيرته ليوقف رصيده عند 9 ألقاب.