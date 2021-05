‏حمزة تشودري وفوفانا يرفعان علم فلسطين بعد تحقيق كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو وصور)

رفع ثنائي نادي ليستر سيتي الإنجليزي حمزة تشودري وويسلي فوفانا علم فلسطين أثناء الاحتفال وتسلم ميداليات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتغلب ليستر على تشيلي بهدف يوري تيليمانس ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وأظهرت كاميرا المباراة، الثنائي حمزة تشودري وويسلي فوفانا وهما يحملان العلم الفلسطيني بعد تتويج ليستر بالبطولة.

It's time for @LCFC to lift the #EmiratesFACup trophy! https://t.co/3uBKIJXYJ7

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 15, 2021