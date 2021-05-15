‏حمزة تشودري وفوفانا يرفعان علم فلسطين بعد تحقيق كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو وصور)

رفع ثنائي نادي ليستر سيتي الإنجليزي حمزة تشودري وويسلي فوفانا علم فلسطين أثناء الاحتفال وتسلم ميداليات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتغلب ليستر على تشيلي بهدف يوري تيليمانس ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وأظهرت كاميرا المباراة، الثنائي حمزة تشودري وويسلي فوفانا وهما يحملان العلم الفلسطيني بعد تتويج ليستر بالبطولة.

ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوري تيليمانس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

وخسر ليستر في ثلاث مرات سابقة في نهائي كأس الاتحاد، آخرها في 1969، ولجأ إلى الدفاع أغلب فترات المباراة.

وسيطر فريق المدرب توماس توخيل على الشوط الأول لكنه عانى في صناعة الفرص، وحتى بعد خروج جوني إيفانز مدافع ليستر مصابا بعد مرور 34 دقيقة من البداية.

ويعد هدف تيليمانس من بين أجمل أهداف المباريات النهائية للمسابقة التي يمتد عمرها على مدار 149 عاما، حيث استحوذ على الكرة وتوغل وأطلق تسديدة هائلة أخفق الحارس كيبا أريزابالاجا في إبعادها.

وكانت الإثارة حاضرة في اللحظات الأخيرة حيث اعتقد تشيلسي أنه أدرك التعادل بعدما سجل ويس مورجان بطريق الخطأ في مرماه لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف لأن المدافع بن تشيلويل كان في موقف تسلل في بناء الهجمة.