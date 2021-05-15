ليستر يحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه‎

واصل فريق ليستر سيتي كتابة التاريخ وتوج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن حقق فوزًا تاريخيًا على تشيلسي بهدف نظيف، اليوم السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي.

سجل هدف اللقاء الوحيد البلجيكي يوري تيليمانس من تسديدة صاروخية، سكنت أعلى شباك الحارس كيبا، بالدقيقة 63 بعد تمريرة من لوك توماس.

وكاد تشيلسي أن يعدل النتيجة برأسية تصدى لها شمايكل، ثم تألق شمايكل مرة أخرى وأبعد كرة من ماونت، وسجل تشيلسي التعادل لكن ألغي بداعي التسلل.

الهدف الملغي لنادي #تشيلسي في الوقت القاتل ليستر بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه 🏆#تشيلسي_ليستر pic.twitter.com/iIDF4lyJka — إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2021

وتوج ليستر سيتي بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد أن وصل 4 نهائيات من قبل وخسرها جميعا.

بينما فشل تشيلسي في التتويج بالبطولة التاسعة، وفض الشراكة مع توتنهام صاحب الـ8 بطولات.