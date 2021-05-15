رياضة

ليستر يحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه‎
تاريخ النشر: 15 مايو 2021 18:24 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2021 18:35 GMT

ليستر يحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه‎

توج ليستر سيتي بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد أن وصل 4 نهائيات من قبل وخسرها جميعا.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

واصل فريق ليستر سيتي كتابة التاريخ وتوج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن حقق فوزًا تاريخيًا على تشيلسي بهدف نظيف، اليوم السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي.

سجل هدف اللقاء الوحيد البلجيكي يوري تيليمانس من تسديدة صاروخية، سكنت أعلى شباك الحارس كيبا، بالدقيقة 63 بعد تمريرة من لوك توماس.

وكاد تشيلسي أن يعدل النتيجة برأسية تصدى لها شمايكل، ثم تألق شمايكل مرة أخرى وأبعد كرة من ماونت، وسجل تشيلسي التعادل لكن ألغي بداعي التسلل.

وتوج ليستر سيتي بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد أن وصل 4 نهائيات من قبل وخسرها جميعا.

بينما فشل تشيلسي في التتويج بالبطولة التاسعة، وفض الشراكة مع توتنهام صاحب الـ8 بطولات.

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