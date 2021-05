أحد رعاة آرسنال يؤكد إجراء محادثات عاجلة مع النادي بشأن تغريدات محمد النني

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، عن قيام شركة ”The lavazza group“ للقهوة، والتي تعد أحد رعاة آرسنال، بمخاطبة النادي الإنجليزي بسبب دعم محمد النني، لاعب وسط الفريق، للقضية الفلسطينية في تغريدة سابقة.

وأصدرت مجموعة Lavazza بيانا، نشرته الصحيفة، قالت فيه: ”سنتواصل على الفور مع آرسنال للإشارة إلى أننا قلقون بشأن النادي المرتبط بهذه الرسالة“.

وأضافوا في البيان: ”محتوى هذا المنشور لا يتوافق تماما مع قيم شركتنا. مجموعة لافاتزا ملتزمة تماما ضد العنصرية ومعاداة السامية“.

"We’ll immediately reach out to Arsenal to remark we are concerned about the club associated with such a message. Content of this post is totally not aligned with our company values. Lavazza Group is fully committed against racism and antisemitism.”https://t.co/Su2llIpgg6

