أحد رعاة آرسنال يؤكد إجراء محادثات عاجلة مع النادي بشأن تغريدات محمد النني

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، عن قيام شركة ”The lavazza group“ للقهوة، والتي تعد أحد رعاة آرسنال، بمخاطبة النادي الإنجليزي بسبب دعم محمد النني، لاعب وسط الفريق، للقضية الفلسطينية في تغريدة سابقة.

وأصدرت مجموعة Lavazza بيانا، نشرته الصحيفة، قالت فيه: ”سنتواصل على الفور مع آرسنال للإشارة إلى أننا قلقون بشأن النادي المرتبط بهذه الرسالة“.

وأضافوا في البيان: ”محتوى هذا المنشور لا يتوافق تماما مع قيم شركتنا. مجموعة لافاتزا ملتزمة تماما ضد العنصرية ومعاداة السامية“.

"We’ll immediately reach out to Arsenal to remark we are concerned about the club associated with such a message. Content of this post is totally not aligned with our company values. Lavazza Group is fully committed against racism and antisemitism.”https://t.co/Su2llIpgg6 — LTArsenal™ (@ltarsenal) May 15, 2021

وكان النني قد دعم القضية الفلسطينية، قبل أيام، ونشر 3 صور عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“، من بينها صورة بها خريطة فلسطين، في ظل الأحداث الحالية في غزة والضفة الغربية؛ على خلفية محاولات استيطانية إسرائيلية لحي الشيخ جراح في مدينة القدس.

my heart and my soul and my support for you Palestine 🇵🇸 ✌️ pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf — Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 10, 2021

وبدأت القصة بعد نشر هذه التغريدة، حيث خرج تل عوفر، وهو عضو منظمة يهودية في بريطانيا، عبر حسابه في ”تويتر“، وكتب: ”عندما تحدث مسعود أوزيل (نجم آرسنال السابق) عن مسلمي الإيغور، سارع النادي وأكد أن موقفه يختلف تماما عما صرح به أوزيل ضد الصين، ونشر النني صورة يدعم فيها فلسطين من خلال خريطة لا تظهر إسرائيل، فماذا سيفعل آرسنال؟!“.

ورد النادي اللندني، قائلا إن لاعب خط الوسط ”يحق له التعبير عن آرائه“، لكنه أضاف أن النادي ”سيتحدث مع النني حول التغريدة حتى يتفهم الآثار الأوسع لها“.

وتعرض النني لهجوم من يهود وإسرائيليين؛ بسبب هذه التغريدة.. وقال آخرون مازحين إن النني سيواجه الآن نفس مصير لاعب خط الوسط الألماني مسعود أوزيل، الذين زعموا أنه رحل عن آرسنال بسبب دعمه لمسلمي الإيغور المضطهدين في الصين.