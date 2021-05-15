رياضة

أحد رعاة آرسنال يؤكد إجراء محادثات عاجلة مع النادي بشأن تغريدات محمد النني
تاريخ النشر: 15 مايو 2021 12:39 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2021 13:15 GMT

أحد رعاة آرسنال يؤكد إجراء محادثات عاجلة مع النادي بشأن تغريدات محمد النني

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن قيام شركة "The lavazza group" للقهوة، والتي تعد أحد رعاة آرسنال، بمخاطبة النادي الإنجليزي بسبب دعم محمد النني، لاعب وسط

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، عن قيام شركة ”The lavazza group“ للقهوة، والتي تعد أحد رعاة آرسنال، بمخاطبة النادي الإنجليزي بسبب دعم محمد النني، لاعب وسط الفريق، للقضية الفلسطينية في تغريدة سابقة.

وأصدرت مجموعة Lavazza بيانا، نشرته الصحيفة، قالت فيه: ”سنتواصل على الفور مع آرسنال للإشارة إلى أننا قلقون بشأن النادي المرتبط بهذه الرسالة“.

وأضافوا في البيان: ”محتوى هذا المنشور لا يتوافق تماما مع قيم شركتنا. مجموعة لافاتزا ملتزمة تماما ضد العنصرية ومعاداة السامية“.

وكان النني قد دعم القضية الفلسطينية، قبل أيام، ونشر 3 صور عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“، من بينها صورة بها خريطة فلسطين، في ظل الأحداث الحالية في غزة والضفة الغربية؛ على خلفية محاولات استيطانية إسرائيلية لحي الشيخ جراح في مدينة القدس.

وبدأت القصة بعد نشر هذه التغريدة، حيث خرج تل عوفر، وهو عضو منظمة يهودية في بريطانيا، عبر حسابه في ”تويتر“، وكتب: ”عندما تحدث مسعود أوزيل (نجم آرسنال السابق) عن مسلمي الإيغور، سارع النادي وأكد أن موقفه يختلف تماما عما صرح به أوزيل ضد الصين، ونشر النني صورة يدعم فيها فلسطين من خلال خريطة لا تظهر إسرائيل، فماذا سيفعل آرسنال؟!“.

ورد النادي اللندني، قائلا إن لاعب خط الوسط ”يحق له التعبير عن آرائه“، لكنه أضاف أن النادي ”سيتحدث مع النني حول التغريدة حتى يتفهم الآثار الأوسع لها“.

وتعرض النني لهجوم من يهود وإسرائيليين؛ بسبب هذه التغريدة.. وقال آخرون مازحين إن النني سيواجه الآن نفس مصير لاعب خط الوسط الألماني مسعود أوزيل، الذين زعموا أنه رحل عن آرسنال بسبب دعمه لمسلمي الإيغور المضطهدين في الصين.

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