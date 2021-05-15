ذا صن: ديلي آلي لاعب توتنهام على علاقة بماريا ابنة غوارديولا

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية عن وجود علاقة بين الإنجليزي ديلي آلي، لاعب وسط توتنهام، وماريا غوارديولا، ابنة مدرب مانشستر سيتي الإسباني، بيب غوارديولا.

وبحسب الصحيفة، فقد شوهد الدولي الإنجليزي السابق، البالغ 25 عاما، في إحدى حانات مدينة لندن رفقة ماريا غوارديولا، البالغة 20 عاما، وكان يقبلها.

وكان ديلي آلي قد انفصل عن صديقته السابقة عارضة الأزياء روبي ماي، البالغة 23 عاما، وقضى أغلب فترات الموسم الحالي في دكة البدلاء ولم يشارك كثيرا رفقة توتنهام، تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق لفريقه جوزيه مورينيو.

وأكدت الصحيفة أن علاقة ديلي آلي وماريا غوارديولا بدأت منذ الشهر الماضي، حيث التقيا لأول مرة.

وقال شاهد عيان على لقائهما في الحانة لصحيفة ”ذا صن“: ”ديلي آلي وماريا لم يكونا يهتمان بأي أحد، لم يشعرا بالانزعاج إن كان يشاهدهما أحد وهما يقبلان بعضهما البعض“.

وقال صديق للنجم الإنجليزي للصحيفة: ”ديلي وماريا شابان وأحرار وغير مرتبطين، ولكن من يدري إلى أين تمضي علاقتهما في المستقبل؟“.

وماريا هي الكبرى بين أبناء غوارديولا الثلاثة من سيدة الأعمال كريستينا سيرا، وهي قريبة من شقيقها ماريوس، 18 عامًا، وشقيقتها فالنتينا، 13 عامًا.