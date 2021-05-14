مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق 12 فوزا متتاليا خارج ملعبه‎

اقتنص مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، رقما قياسيا رائعا بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد، بنتيجة (4-3)، يوم الجمعة، في الدوري الإنجليزي.

وأصبح مانشستر سيتي هو أول فريق في تاريخ كره القدم الإنجليزية يفوز بـ12 مباراة متتالية في الدوري خارج أرضه، متجاوزا رقم تشيلسي (11 انتصارا)، ويصبح أول فريق في إنجلترا يصل إلى هذا الرقم في جميع الدرجات الأربعة.

ورقم قياسي جديد 🚨 12 فوزا على التوالي خارج ملعبنا في الدوري الممتاز! 💫 🔷 #السيتي pic.twitter.com/NseetSS63x — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 14, 2021

وفاز السيتي على كل من، نيوكاسل وكريستالا بالاس وأستون فيلا، وليستر سيتي، وفولهام، وآرسنال وإيفرتون، وليفربول، وبيرنلي، ووست بروميتش، وتشيلسي وساوثهامبتون.

كما ذكرت شبكة ”أوبتا“، أنّ سيتي، في آخر 23 مباراة خارج أرضه في جميع المسابقات، لم يخسر في أي مباراة، حيث فاز في 21 لقاء وتعادل في مباراتين، وهي أطول سلسلة لم يهزم فيها أي فريق، في إنجلترا بمختلف دورياتها، متجاوزًا سلسلة فريق نوتس كاونتي الذي لم يهزم في 22 مباراة خلال 2012.

23 – Manchester City are unbeaten in their last 23 away games in all competitions (W21 D2), the longest ever unbeaten away run by a side in the top four tiers of English football, overtaking Notts County’s run of 22 in 2012. Untouchable. pic.twitter.com/qUBv7frG3x — OptaJoe (@OptaJoe) May 14, 2021

وأوضحت الشبكة المتخصصة في الإحصائيات أنّ استحواذ سيتي على الكرة، وصل إلى 82.3% وهو ثاني أعلى رقم في البريميرليغ، حيث كان وصل من قبل الفريق ذاته لـ83% ضد سوانزي سيتي في أبريل 2018.

82.3% – Manchester City had 82.3% possession in tonight’s match; the second highest on record since the 2003-04 season, behind only Man City’s 83% possession total against Swansea City in April 2018. Control. — OptaJoe (@OptaJoe) May 14, 2021

واقتنص مانشستر سيتي انتصارا مهما على حساب نيوكاسل بنتيحة (4-3)، بالجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رباعية السيتي جواو كانسيلو في الدقيقة 39 وفيران توريس (هاتريك) في الدقائق 42، و63، و66.

فيما سجل ثلاثية نيوكاسل كل من: إميل كرافث، وجولينتون (ضربة جزاء)، وجوزيف ويلوك، في الدقائق 25 و45 و62.

وبتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 83 نقطة سبق أن ضمن التتويج باللقب، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 39 نقطة في المركز 16.