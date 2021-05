مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق 12 فوزا متتاليا خارج ملعبه‎

اقتنص مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، رقما قياسيا رائعا بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد، بنتيجة (4-3)، يوم الجمعة، في الدوري الإنجليزي.

وأصبح مانشستر سيتي هو أول فريق في تاريخ كره القدم الإنجليزية يفوز بـ12 مباراة متتالية في الدوري خارج أرضه، متجاوزا رقم تشيلسي (11 انتصارا)، ويصبح أول فريق في إنجلترا يصل إلى هذا الرقم في جميع الدرجات الأربعة.

وفاز السيتي على كل من، نيوكاسل وكريستالا بالاس وأستون فيلا، وليستر سيتي، وفولهام، وآرسنال وإيفرتون، وليفربول، وبيرنلي، ووست بروميتش، وتشيلسي وساوثهامبتون.

كما ذكرت شبكة ”أوبتا“، أنّ سيتي، في آخر 23 مباراة خارج أرضه في جميع المسابقات، لم يخسر في أي مباراة، حيث فاز في 21 لقاء وتعادل في مباراتين، وهي أطول سلسلة لم يهزم فيها أي فريق، في إنجلترا بمختلف دورياتها، متجاوزًا سلسلة فريق نوتس كاونتي الذي لم يهزم في 22 مباراة خلال 2012.

23 – Manchester City are unbeaten in their last 23 away games in all competitions (W21 D2), the longest ever unbeaten away run by a side in the top four tiers of English football, overtaking Notts County’s run of 22 in 2012. Untouchable. pic.twitter.com/qUBv7frG3x

