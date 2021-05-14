رياضة

مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق 12 فوزا متتاليا خارج ملعبه‎
تاريخ النشر: 14 مايو 2021 21:25 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2021 22:50 GMT

مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق 12 فوزا متتاليا خارج ملعبه‎

اقتنص مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، رقما قياسيا رائعا بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد، بنتيجة (4-3)، يوم الجمعة، في الدوري الإنجليزي. وأصبح

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اقتنص مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، رقما قياسيا رائعا بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد، بنتيجة (4-3)، يوم الجمعة، في الدوري الإنجليزي.

وأصبح مانشستر سيتي هو أول فريق في تاريخ كره القدم الإنجليزية يفوز بـ12 مباراة متتالية في الدوري خارج أرضه، متجاوزا رقم تشيلسي (11 انتصارا)، ويصبح أول فريق في إنجلترا يصل إلى هذا الرقم في جميع الدرجات الأربعة.

وفاز السيتي على كل من، نيوكاسل وكريستالا بالاس وأستون فيلا، وليستر سيتي، وفولهام، وآرسنال وإيفرتون، وليفربول، وبيرنلي، ووست بروميتش، وتشيلسي وساوثهامبتون.

كما ذكرت شبكة ”أوبتا“، أنّ سيتي، في آخر 23 مباراة خارج أرضه في جميع المسابقات، لم يخسر في أي مباراة، حيث فاز في 21 لقاء وتعادل في مباراتين، وهي أطول سلسلة لم يهزم فيها أي فريق، في إنجلترا بمختلف دورياتها، متجاوزًا سلسلة فريق نوتس كاونتي الذي لم يهزم في 22 مباراة خلال 2012.

وأوضحت الشبكة المتخصصة في الإحصائيات أنّ استحواذ سيتي على الكرة، وصل إلى 82.3% وهو ثاني أعلى رقم في البريميرليغ، حيث كان وصل من قبل الفريق ذاته لـ83% ضد سوانزي سيتي في أبريل 2018.

واقتنص مانشستر سيتي انتصارا مهما على حساب نيوكاسل بنتيحة (4-3)، بالجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رباعية السيتي جواو كانسيلو في الدقيقة 39 وفيران توريس (هاتريك) في الدقائق 42، و63، و66.

فيما سجل ثلاثية نيوكاسل كل من: إميل كرافث، وجولينتون (ضربة جزاء)، وجوزيف ويلوك، في الدقائق 25 و45 و62.

وبتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 83 نقطة سبق أن ضمن التتويج باللقب، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 39 نقطة في المركز 16.

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