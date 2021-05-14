ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحتفل باللقب بإسقاط نيوكاسل برباعية

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، في الجولة الـ36 للدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف سيتي، جواو كانسيلو مع الدقيقة 39، وفيران توريس ”هاتريك“ في الدقائق 42 و63 و66.

فيما سجل ثلاثية نيوكاسل كل من: إميل كرافث، وجولينتون (ضربة جزاء)، وجوزيف ويلوك، في الدقائق 25 و45 و62.

ممر شرفي لمانشستر سيتي أبطال الدوري الإنجليزي هذا العام pic.twitter.com/aGtD8etkeS — إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2021

وشهدت المباراة قبل انطلاقها، تنظيم لاعبي نيوكاسل ممرًا شرفيًا للاعبي السيتي، الفريق الذي توج مؤخرًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتوج مانشستر سيتي رسميًا باللقب، يوم الثلاثاء الماضي، مستفيدًا من سقوطه ملاحقه مانشستر يونايتد على ملعبه أمام ليستر سيتي، بنتيجة (2-1).

وأصبح نيوكاسل أول فريق يقدم الممر الشرفي للسيتي، وبإمكان لاعبي غوارديولا أن يحظوا بذلك التكريم أمام برايتون، وإيفرتون، في آخر جولتين من الموسم.

وبهذه النتيجة، رفع السيتي رصيده إلى 83 نقطة، متصدرًا ترتيب الدوري الإنجليزي، ونيوكاسل في المركز الـ16 برصيد 39 نقطة.