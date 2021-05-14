الصحف الرياضية: لابورتا وكومان وجها لوجه.. ريال مدريد لا يستسلم

شكل فوز ريال مدريد على غرناطة واستمراره في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، واجتماع خوان لابورتا رئيس برشلونة مع المدرب الهولندي رونالد كومان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف باتفاق برشلونة المبدئي مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، واقترابه من ضم الهولندي ممفيس ديباي، وتأهل رافائيل نادال لربع نهائي بطولة روما للتنس، وتأهل موناكو لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا، ولقاء قمة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر ميلان، ومستقبل الحارس المخضرم جانلویجي بوفون.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام غرناطة 4/1 في الدوري الإسباني، ومطاردته للمتصدر أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”الأطفال يريدون أيضا لقب الدوري الإسباني“، و“ريال مدريد لم يخطئ ويواصل ضغطه على أتلتيكو مدريد“.

كما تحدثت عن برشلونة واتفاقه مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، وكتبت: ”اتفاق مع ممفيس ديباي إن واصل كومان“.

الصحيفة اهتمت بفوز فياريال على بلد الوليد وتعادل إيبار أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء خوان لابورتا رئيس برشلونة مع المدرب الهولندي رونالد كومان، وكتبت: ”وجها لوجه“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على غرناطة 4/1 ومواصلة مطاردة أتلتيكو مدريد على اللقب، وكتبت: ”ريال مدريد لا يستسلم في صراع لقب الدوري الإسباني“.

الصحيفة اهتمت باتفاق مبدئي بين برشلونة والأرجنتيني سيرجيو أغويرو، وكتبت: ”برشلونة يملك اتفاقا مبدئيا مع أغويرو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الاجتماع الذي جمع خوان لابورتا رئيس برشلونة والمدرب رونالد كومان، وكتبت: ”اجتماع بين لابورتا وكومان ويوستي: ثورة“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على غرناطة 4/1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يتشبث بالمنافسة على لقب الدوري الإسباني“.

كما اهتمت بتأهل رافائيل نادال لربع نهائي بطولة روما للتنس، وكتبت: ”ريمونتادا لرافائيل نادال أمام شابوفالوف“.

أس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام غرناطة 4/1 ومواصلة مطاردة المتصدر أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد لا يستسلم“.

كما تحدثت عن اقتراب برشلونة من التعاقد مع سيرجيو أغويرو، وكتبت: ”أغويرو على بعد خطوة من برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بتأهل رافائيل نادال لربع نهائي بطولة روما للتنس، ومطالبة الأندية الحكومة الإسبانية بفتح الباب أكثر أمام الجماهير.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل موناكو لنهائي كأس فرنسا على حساب فاليير 5/1 في نصف النهائي، ليواجه باريس سان جيرمان، وكتبت: ”نهائي راق جدا“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”يوفنتوس – إنتر ميلان: فوق الحلبة“.

كما اهتمت بلقاء لاتسيو وتورينو المؤجل، وكتبت: ”رسميا لاتسيو – وتورينو سيلعب“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الحارس المخضرم جانلویجي بوفون، الذي سيغادر يوفنتوس بنهاية الموسم، وكتبت: ”جوزيه مورينيو يحاول ضم بوفون“.

كما تحدثت عن موسم إنتر ميلان الذي توج بلقب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.