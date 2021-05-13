ماني يرفض مصافحة كلوب بعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول (فيديو)‎

رفض السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي مصافحة مدربه يورغن كلوب، عقب نهاية مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز 4/2.

والتقطت كاميرا المباراة يورغن كلوب وهو يذهب إلى ساديو ماني ليصافحه بعد انتهاء المباراة، إلا أن النجم السنغالي رفض مصافحته وعبر عن غضبه بأن أشاح بوجهه عدة مرات.

وتعليقًا على هذا التصرف قال يورغن كلوب: “ ‏لا يوجد شيء، الامور على ما يرام، لقد اتخذت قرارًا متأخرًا في التدريبات الأخيرة بإشراك جوتا بدلاً من ماني، وبالعادة أقوم بشرح قراراتي لكن هذه المرة لم أمتلك الوقت‎“.

"There is no problem there…" 👀 Jurgen Klopp explains why Sadio Mane refused to shake his hand at FT at Old Trafford pic.twitter.com/2v5ZTa9J1z — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 13, 2021

وخرج ليفربول بثلاث نقاط غالية من أرض مضيفه مانشستر يونايتد عقب تغلبه عليه بأربعة أهداف لاثنين، الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 34 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الفوز جعل ليفربول يصعد إلى المركز الخامس برصيد 60 نقطة على بعد أربع نقاط من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، والذي يحتله حاليا تشيلسي قبل جولتين من النهاية.

بالمقابل تجرع مانشستر يونايتد مرارة الهزيمة السادسة له في الدوري هذا الموسم وتوقف رصيده عند 70 نقطة كان قد ضمن بها المركز الثاني بعد تتويج جاره السيتي باللقب رسميا في الجولة السابقة.