ماني يرفض مصافحة كلوب بعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول (فيديو)‎

رفض السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي مصافحة مدربه يورغن كلوب، عقب نهاية مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز 4/2.

والتقطت كاميرا المباراة يورغن كلوب وهو يذهب إلى ساديو ماني ليصافحه بعد انتهاء المباراة، إلا أن النجم السنغالي رفض مصافحته وعبر عن غضبه بأن أشاح بوجهه عدة مرات.

وتعليقًا على هذا التصرف قال يورغن كلوب: “ ‏لا يوجد شيء، الامور على ما يرام، لقد اتخذت قرارًا متأخرًا في التدريبات الأخيرة بإشراك جوتا بدلاً من ماني، وبالعادة أقوم بشرح قراراتي لكن هذه المرة لم أمتلك الوقت‎“.

"There is no problem there…" 👀

Jurgen Klopp explains why Sadio Mane refused to shake his hand at FT at Old Trafford pic.twitter.com/2v5ZTa9J1z

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 13, 2021