محمد صلاح يحمل شارة قيادة ليفربول للمرة الأولى في تاريخه (صور)‎

ارتدى النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول شارة قيادة فريقه لأول مرة منذ انضمامه للفريق في صيف عام 2017، خلال مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ارتداء صلاح لشارة القيادة تزامن مع إحرازه للهدف الرابع لفريقه، وتحقيق فوز صعب ومهم خارج الديار أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2 على ملعب أولد ترافورد.

وظهر صلاح في احتفال جنوني بعد الهدف الذي تزامن مع ارتدائه لقيادة ليفربول لأول مرة.

المصري محمد صلاح يحمل شارة قيادة ليفربول، المصري محمد النني حمل شارة قيادة آرسنال أيضا#ليفربول #مانشستر_يونايتد #مانشستر_يونايتد_ليفربول pic.twitter.com/gkLMfIfzPV — إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2021

كما ارتقى صلاح مهاجم إلى صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز هدف فريقه الرابع في شباك مانشستر يونايتد.

وأحرز صلاح هدفه رقم 21 ليتساوى مع هاري كين نجم توتنهام الذي سجل نفس العدد من الأهداف.

واكتسح ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد 4 – 2، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة 34 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، ليعزز أماله في التأهل لنسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.