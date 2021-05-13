ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مانشستر يونايتد‎

ارتقى النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي إلى صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز هدف فريقه الرابع في شباك مانشستر يونايتد.

وأحرز صلاح هدفه رقم 21 ليتساوى مع هاري كين نجم توتنهام الذي سجل نفس العدد من الأهداف.

واكتسح ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد 4 – 2، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة 34 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

نهاية المباراة.. ليفربول يفوز على مانشستر يونايتد برباعية ويشعل صراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا#مانشستر_يونايتد 2 / #ليفربول 4 pic.twitter.com/kvSpDdrXoZ — إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2021

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، ليعزز أماله في التأهل لنسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1/ محمد صلاح (ليفربول) 21 هدفًا

2/ هاري كين (توتنهام) 21 هدفًا

3/ برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 18 هدفًا

4/ سونن هيونغ مين (توتنهام) 17 هدفًا