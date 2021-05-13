رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مانشستر يونايتد‎
تاريخ النشر: 13 مايو 2021 21:33 GMT
تاريخ التحديث: 13 مايو 2021 22:30 GMT

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مانشستر يونايتد‎

ارتقى النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي إلى صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز هدف فريقه الرابع في شباك مانشستر يونايتد. وأحرز

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

ارتقى النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي إلى صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز هدف فريقه الرابع في شباك مانشستر يونايتد.

وأحرز صلاح هدفه رقم 21 ليتساوى مع هاري كين نجم توتنهام الذي سجل نفس العدد من الأهداف.

واكتسح ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد 4 – 2، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة 34 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

 

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، ليعزز أماله في التأهل لنسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1/ محمد صلاح (ليفربول) 21 هدفًا

2/ هاري كين (توتنهام) 21 هدفًا

3/ برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 18 هدفًا

4/ سونن هيونغ مين (توتنهام) 17 هدفًا

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