ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يصعق مانشستر يونايتد برباعية

اكتسح فريق ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة 34 للدوري الإنجليزي، ليشعل صراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

تقدم مانشستر يونايتد مبكرا بهدف ذاتي في الدقائق الأولى، قبل أن يتعادل جوتا ويضيف فيرمينو الهدف الثاني قبل نهاية صافرة الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف فيرمينو الهدف الثالث لليفر، ولكن نجح ماركوس راشفورد في تقليص النتيجة وأحرز لهدف الثاني لمانشستر.

وقبل صافرة النهاية وضع محمد صلاح بصمته وأحرز الهدف الرابع لليفربول ليخطف فوزًا غاليًا لصالح فريقه.

نهاية المباراة.. ليفربول يفوز على مانشستر يونايتد برباعية ويشعل صراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا#مانشستر_يونايتد 2 / #ليفربول 4 pic.twitter.com/kvSpDdrXoZ — إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2021

ليفربول رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 60 نقطة ليبقي على آماله في الصراع على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

فيما ضمن مانشستر يونايتد المركز الثاني بـ70 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: