رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يصعق مانشستر يونايتد برباعية
تاريخ النشر: 13 مايو 2021 21:21 GMT
تاريخ التحديث: 13 مايو 2021 22:30 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يصعق مانشستر يونايتد برباعية

اكتسح فريق ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة 34 للدوري الإنجليزي، ليشعل صراع المراكز المؤهلة لدوري

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اكتسح فريق ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة 34 للدوري الإنجليزي، ليشعل صراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

تقدم مانشستر يونايتد مبكرا بهدف ذاتي في الدقائق الأولى، قبل أن يتعادل جوتا ويضيف فيرمينو الهدف الثاني قبل نهاية صافرة الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف فيرمينو الهدف الثالث لليفر، ولكن نجح ماركوس راشفورد في تقليص النتيجة وأحرز لهدف الثاني لمانشستر.

وقبل صافرة النهاية وضع محمد صلاح بصمته وأحرز الهدف الرابع لليفربول ليخطف فوزًا غاليًا لصالح فريقه.

 

ليفربول رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 60 نقطة ليبقي على آماله في الصراع على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

فيما ضمن مانشستر يونايتد المركز الثاني بـ70 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

2021-05-1-51

2021-05-2-50

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