توفي بشكل مأساوي.. من هو "ميني ميلنر" الذي ارتدى لاعبو ليفربول قميصا خاصا له (صور)‎

قام لاعبو ليفربول بلفتة إنسانية رائعة تجاه الطفل الراحل غوردان بانكس قبل مواجهة مانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز في أولد ترافورد.

وقال موقع ليفربول الرسمي على الإنترنت وحسابه على تويتر إن اللاعبين ارتدوا جميعا قمصانا تحمل رقم 7 واسم غوردان على ظهرها خلال فترة الإحماء قبل المباراة في أولد ترافورد، إحياءً لذكرى غوردان، الذي توفي بشكل مأساوي عن عمر يناهز التاسعة في وقت سابق من هذا الأسبوع إثر إصابته بصاعقة أثناء لعب كرة القدم.

Out to prepare for #MUNLIV in a special shirt tonight ❤️ pic.twitter.com/qsGNODxMof

وطلبت عائلة غوردان أن يكون رقم 7 هو رقمه المفضل نظرا لأنه كان معروفا بين مشجعي ليفربول باسم ”ميني ميلنر“، في إشارة إلى جيمس ميلنر لاعب وسط الفريق.

وقالت عائلة غوردان في بيان: ”توقف عالمنا وفقدنا النجم اللامع ولدنا الجميل غوردان. ضحكته، تلك الابتسامة العذبة والشعر المجعد الذهبي، كان كل شيء لدينا. حكمته تتجاوز سنواته. كان مهتما ومراعيا وكريما ومحبا للغاية“.

”حبنا لا ينتهي. ارقد بسلام أيها الفتى الجميل. نشكركم جميعا على كلماتكم الرقيقة ودعمكم، ولكن كعائلة نطلب منكم احترام رغباتنا وخصوصيتنا“.

وكان غوردان من أشد المعجبين بنادي ليفربول وتلقى في وقت سابق من هذا العام رسالة رائعة من جيمس ميلنر نائب قائد الفريق بعد خوض ماراثون خيري تكريما لأحد أفراد الأسرة المقربين الذي انتحر في عام 2018.

وأطلق على التلميذ في مدرسة ستانلي الابتدائية لقب ”ميلنر الصغير“ بعد أن تمكن من الركض لمسافة 30 ميلاً خلال فترة 10 أيام.

You’ll Never Walk Alone, Jordan Banks ❤️

Nicknamed ‘mini-Milner’ by his coaches, Jordan was a brilliant person, as well as a passionate footballer. We’re all thinking of his loved ones tonight ❤️

⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/E4XOkIHYTE

— Liverpool FC (@LFC) May 13, 2021