وسط هجوم إسرائيلي شرس.. آرسنال يدافع عن محمد النني

دافع نادي آرسنال الإنجليزي عن تغريدة المصري محمد النني، لاعب وسط الفريق، التي ساند فيها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعنف متواصل من القوات الإسرائيلية في القدس وغيرها من المدن المحتلة.

وقال لاعب الوسط الدولي البالغ عمره 28 عاما على حسابه في تويتر الذي يتابعه 4.8 مليون شخص حول العالم: ”قلبي وروحي ومساندتي لكِ يا فلسطين“.

وأثارت هذه التغريدة التي حصلت على أكثر من 57000 إعجاب فور نشرها قبل يومين وأعيد تغريدها أكثر من 15000 مرة، العديد من الشكاوى من جماهير آرسنال من اليهود.

my heart and my soul and my support for you Palestine 🇵🇸 ✌️ pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf — Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 10, 2021

وفي بيان أرسله النادي اللندني إلى صحيفة The Jewish Chronicle اليهودية الأسبوعية التي تتخذ من لندن مقرا لها وتتحدث باسم اليهود، قال إن لاعب خط الوسط ”يحق له التعبير عن آرائه“، لكنه أضاف أن النادي ”سيتحدث مع النني حول التغريدة حتى يتفهم الآثار الأوسع لها“.

وأعلن النني دعمه لفلسطين عقب الهجمات الإسرائيلية ومداهمات للمسجد الأقصى في القدس راح ضحيتها مئات المصابين والشهداء، عقب اقتحام حي الشيخ جراح في القدس الأسبوع الماضي بغرض تهجيره من سكانه وتوطين المستوطنين اليهود.

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وجلبت تغريدة النني أكثر من 1000 تعليق، العديد منها باللغة العربية، ما دفع المشجعين اليهود لآرسنال إلى الشكوى من تصرف الدولي المصري.

وكان كينيث براند، مشجع آرسنال الذي يحمل تذاكر موسمية لمباريات الفريق والذي جاء والداه إلى بريطانيا هربا من الاضطهاد في أوروبا في الثلاثينيات، من بين أولئك الذين اشتكوا.

وقال للصحيفة اليهودية ذاتها: ”كرة القدم هي لعبة من المفترض أن تجمع الناس معا، ولكن هذه التغريدة مثيرة للانقسام. عبر العديد من أصدقائي عن استيائهم منها“.

وقالت الصحيفة ”إن آرسنال لديه العديد من الجماهير اليهود وأيضا العديد من المشجعين في إسرائيل. بالطبع، يُسمح للنني بالتعبير عن وجهة نظره، لكنه لاعب في آرسنال والناس يقرأون آراءه لأنه لاعب في آرسنال. ما رأي آرسنال في ذلك؟“.

وقال متحدث باسم النادي: ”كما هو الحال مع أي موظف في آرسنال، يحق للاعبينا التعبير عن آرائهم على حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي. سنتحدث إلى محمد حول هذا الأمر حتى يفهم الآثار الأوسع لتغريدته. بصفتنا نادياً، نحن ملتزمون بمواجهة جميع أشكال التمييز والقضاء عليها ومواصلة الدفاع عن الحاجة إلى المساواة والتنوع في جميع مجالات الحياة“.

وتعرض النني لهجوم من يهود وإسرائيليين بسبب هذه التغريدة، حيث اشتكى كثيرون منها لأنها تضمنت عبارة ”حياة الفلسطينيين مهمة“ التي فسرها اليهود على أن هدفها محو الدولة اليهودية.

وقال أحد المعترضين إن النني وجد طريقة جيدة لـ ”خسارة جزء كبير من معجبيه“، بينما سأل آخر ”لا توجد أي رسالة لمعجبيك الإسرائيليين الذين يقضون الليل في الملاجئ؟“.

وقال آخرون مازحين إن النني سيواجه الآن نفس مصير لاعب خط الوسط الألماني مسعود أوزيل، الذين زعموا أنه رحل عن آرسنال بسبب دعمه لمسلمي الإيغور المضطهدين في الصين.