وسط هجوم إسرائيلي شرس.. آرسنال يدافع عن محمد النني

دافع نادي آرسنال الإنجليزي عن تغريدة المصري محمد النني، لاعب وسط الفريق، التي ساند فيها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعنف متواصل من القوات الإسرائيلية في القدس وغيرها من المدن المحتلة.

وقال لاعب الوسط الدولي البالغ عمره 28 عاما على حسابه في تويتر الذي يتابعه 4.8 مليون شخص حول العالم: ”قلبي وروحي ومساندتي لكِ يا فلسطين“.

وأثارت هذه التغريدة التي حصلت على أكثر من 57000 إعجاب فور نشرها قبل يومين وأعيد تغريدها أكثر من 15000 مرة، العديد من الشكاوى من جماهير آرسنال من اليهود.

my heart and my soul and my support for you Palestine 🇵🇸 ✌️ pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf

