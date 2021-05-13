تجنبا للجماهير الغاضبة.. مانشستر يونايتد يصل لملعب أولد ترافورد قبل 6 ساعات من مباراة ليفربول (صور)

وصل لاعبو مانشستر يونايتد إلى ملعب أولد ترافورد قبل 6 ساعات من مواجهة ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تجنبا لاحتجاجات جماهيرية تهدد المباراة.

وكان من المقرر إقامة هذه المباراة في الثالث من مايو الجاري، لكنها تأجلت بعد اشتباكات عنيفة بين الجماهير والشرطة بعدما اقتحم أكثر من 100 مشجع استاد أولد ترافورد للاحتجاج على عائلة جليزر المالكة للنادي.

وأقيمت مباراة يونايتد على ملعبه أمام ليستر سيتي يوم الثلاثاء من دون مشاكل، بعد أن حال الحضور الأمني الكثيف ووضع الحواجز حول ملعب أولد ترافورد دون وصول مشجعين لا يحق لهم الحضور بسبب قيود كوفيد-19.

وطالت الاحتجاجات السابقة التي أوقفت مباراة ليفربول الفندق الذي يقيم فيه اللاعبون لتناول الطعام والاجتماعات والراحة قبل المباريات.

لكن، يبدو أن يونايتد تخلى عن الطقوس المعتادة قبل المباريات، حيث أظهرت صور نشرتها صحيفتا ذا صن ومانشستر إيفنينج نيوز على الإنترنت العديد من اللاعبين لدى وصولهم مبكرا لملعب أولد ترافورد.

لاعبو #مانشستر_يونايتد يصلون لملعب أولد ترافورد قبل 6 ساعات من مواجهة #ليفربول تجنبا لتكرار المواجهات مع الجماهير الغاضبة pic.twitter.com/ugpqUDbwO0 — إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2021

وقال متحدث باسم مانشستر يونايتد لوكالة ”رويترز“ إن النادي لن يعلق على نشاط اللاعبين أو توقيت وصولهم للملعب.

وتدعو الاحتجاجات عائلة جليزر للتخلي عن ملكيتها للنادي الذي اشترته في 2005.

وزاد غضب الجماهير بعد قرار يونايتد الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي بجانب خمسة أندية إنجليزية أخرى. وانهارت خطط هذه المسابقة الانفصالية في غضون أيام بعد معارضة واسعة النطاق.

وطالب المتظاهرون داخل ملعب أولد ترافورد في المرة السابقة، برحيل ملاك النادي، وتداول 51% من الأسهم بين الجماهير، على أن تبقى نسبة الـ49% للمالك الجديد.

وتشترط الجماهير ألا يكون للمالك الجديد الحق في الإدارة دون الرجوع إليهم.

جماهير #مانشستر_يونايتد تقتحم ملعب #أولد_ترافورد قبل ساعات قليلة من مباراة فريقهم أمام #ليفربول في #الدوري_الانجليزي .. ويطالبون برحيل عائلة #جليزر المالكة للنادي

ولم يصدر أي قرار بشأن المباراة وهنام شكوك حول إقامتها pic.twitter.com/ZBPOWSVOgA — إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2021

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، ويعني الفوز له ضمان وصافة البريميرليغ بشكل رسمي بعدما ضمن مانشستر سيتي التتويج.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 57 نقطة، ويسعى لتقليص الفارق مع تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 64 نقطة، خاصة أن ليفربول لعب 34 مباراة مقابل 36 خاضها تشيلسي وليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وفي حالة فوز ليفربول باللقاءين المؤجلين ضد مانشستر يونايتد ووست بروميتش سيصل إلى 63 نقطة، ويشتعل صراع المربع الذهبي بينه وبين تشيلسي وليستر سيتي بجانب وست هام وتوتنهام.

ويتقابل الفريقان للمرة الثالثة هذا الموسم بعدما تعادلا في الدور الأول للدوري دون أهداف على ملعب (آنفيلد)، وفاز اليونايتد بنتيجة 3-2 في كأس الاتحاد الإنجليزي.