كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد مساء اليوم الخميس في المواجهة المؤجلة من الجولة 34 من عمر الدوري الإنجليزي كما تقام مباراة أخرى مؤجلة بين إيفرتون وأستون فيلا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (أولد ترافورد) في الساعة العاشرة والربع مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

كان مقررا أن يقام هذا اللقاء يوم 2 مايو الجاري ولكن تم تأجيله بسبب اعتراضات وأعمال شغب جماهيرية من مشجعي مانشستر يونايتد ضد إدارة ناديهم.

جماهير مانشستر يونايتد تطلق قنابل دخان للاحتجاج ضد ملاك النادي (صور) https://t.co/VaXpbYktIV pic.twitter.com/TkMR11C0Ge — إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2021

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة ويعني الفوز له ضمان وصافة البريميرليغ بشكل رسمي بعدما ضمن مانشستر سيتي التتويج.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 57 نقطة ويسعى لتقليص الفارق مع تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 64 نقطة وخاصة أن ليفربول لعب 34 مباراة مقابل 36 خاضها تشيلسي وليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وفي حالة فوز ليفربول باللقاءين المؤجلين ضد مانشستر يونايتد ووست بروميتش سيصل إلى 63 نقطة واشتعال صراع المربع الذهبي بينه وبين تشيلسي وليستر سيتي بجانب وست هام وتوتنهام.

ويتقابل الفريقان للمرة الثالثة هذا الموسم بعدما تعادلا في الدور الأول للدوري دون أهداف على ملعب (آنفيلد) وفاز اليونايتد بنتيجة 3-2 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يخسر مانشستر يونايتد أمام ليفربول في ملعب أولد ترافورد منذ الهزيمة بنتيجة 3-0 يوم 16 مارس 2014 بالدوري الإنجليزي.

سولشاير.. وإرهاق مانشستر يونايتد

يعاني مانشستر يونايتد من حالة شديدة من الإرهاق نتيجة توالي المباريات وهو ما اشتكى منه المدرب أولي سولشاير بعدما واجه روما في إيطاليا بالدوري الأوروبي يوم 6 مايو ثم لعب ضد أستون فيلا بالدوري الإنجليزي يوم 9 ثم واجه ليستر سيتي يوم 11 ويلعب الليلة (13 مايو) ضد ليفربول.

وأكد سولشاير في المؤتمر الصحفي أنه منشغل بفريقه فقط ولا يفكر في فرص ابتعاد ليفربول عن المربع الذهبي كما أنه شدد على تركيزه في تحقيق الفوز وتعزيز صدارته لترتيب الدوري.

ويغيب عن مانشستر يونايتد هاري ماغواير وأنتوني مارسيال وفيل جونز ودانييل جيمس للإصابة.. ويعتمد سولشاير على تشكيلته التي تضم الحارس ديان هندرسون وأمامه رباعي خط الدفاع فيكتور ليندلوف وإريك بايلي وآرون بيساكا ولوك شاو.

ويقود خط الوسط سكوت ماكتموناي وبجواره فريدريك كانوتيه وبول بوغبا وأمامهم برونو فرنانديز وفي الهجوم ماركوس راشفورد وإدينسون كافاني.

ليفربول.. والصحوة الأخيرة

يبحث ليفربول عن صحوة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتواجد في المربع الذهبي للمشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد بعد ضياع الألقاب كلها.

ويعاني ليفربول غيابات مهمة على رأسها فيرجيل فان ديك الذي تأكد غيابه عن كأس الأمم الأوروبية بجانب جويل ماتيب وجوردان هندرسون وأوزان كاباك وجوزيف جوميز ونابي كيتا.

وقال يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي إنه مشفق على مانشستر يونايتد الذي يخوض 3 مباريات في أسبوع واحد موضحا أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على حساب مانشستر وسيلعب لحسم النقاط الثلاث.

ويعتمد ليفربول على تشكيلته التي تضم الحارس أليسون باكير وأمامه رباعي خط الدفاع ناثانيل فيليبس وفابينهو ويمينا ألكسندر أرنولد ويسارا أندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط جورجينهو فاينالدوم وبجواره تياجو ألكانتارا وجيمس ميلنر مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقال محمد شوقي لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المباراة لن تكون سهلة بين الفريقين خاصة أن لكل فريق طموحه لتحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث.

وأوضح شوقي أن مانشستر يونايتد لديه عناصر خطورة أكبر خاصة راشفورد وكافاني بجانب تألق برونو فرناديز مؤكدا أن ليفربول لديه عناصر مهمة خاصة صلاح المتألق وماني وفيرمينو.