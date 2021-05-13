كلوب يحسم موقف ليفربول من التعاقد مع مبابي وهالاند وتجديد عقد محمد صلاح

أكد يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أن التعاقدات الضخمة مع لاعبين بارزين لن تكون جزءا من خطته لهذا الصيف في إطار دعم الفريق؛ ما يعني عدم سعي ملاك النادي الإنجليزي للتعاقد مع كيليان مبابي أو إيرلينغ هالاند.

ووضع المدير الفني الألماني حدا للتكهنات التي تحدثت عن نية ليفربول التعاقد مع أحد النجمين الشابين مبابي أو هالاند الصيف الحالي.

وكشف موقع ”صنداي وولد“ عبر الصحفي كيفن بالمر عن أن ليفربول سيركز اهتمامه على التعاقد مع لاعبين أصغر سنّا مع إمكانية تطويرهم ليصبحوا أفضل في المستقبل بعد التدريب تحت قيادة كلوب وطاقمه المعاون، لكن لن يتغير ذلك إلا إذا رحل أحد نجومه، مع استمرار التكهنات بشأن رحيل النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول.

ومع ذلك، وكما ذكر الموقع، فإن ملاك ليفربول مصممون على بذل كل ما في وسعهم لتجديد عقد صلاح الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2023 في ظل عدم سعي الفريق للتعاقدات الضخمة الصيف الحالي.

وفي رده على أسئلة بشأن نشاط ليفربول خلال فترة الانتقالات المقبلة قال كلوب ”“ليس كثيرا. هذا يعتمد على ما يحدث إذا أراد لاعب ما المغادرة وإذا قمنا بالبيع. لا يمكننا أبدا التخطيط مبكرا.

”عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا لن يساعد بشكل واضح، لكنها ليست مشكلتنا الكبرى. السوق سيكون غريبا حقا. سمعت عن صفقات مالية كبيرة.. هل نتعاقد مع كيليان مبابي أو هالاند أو سانشو؟ هم جيدون، لا أرى أن هذا سيحدث هذا الصيف لأن عالم كرة القدم لم يعد كما كان عليه من قبل.

”الوضع أفضل مما كنت أتخيله قبل عام، لكن الوضع المالي يعاني منه الجميع. سنرى كيف سيتطور سوق الانتقالات ولكن بالتأكيد لن يتم حسم كل شيء مبكرا. بالطبع عدم التأهل لدوري الأبطال لن يكون جيدا، ولكن لا تزال هناك فرصة وفي حين أن هناك فرصة يجب ألا نتحدث عنها على أنها ليست موجودة“.

ومن المتوقع أن يتعاقد ليفربول مع مدافع لايبزبغ إبراهيما كوناتي ويتطلع -أيضا- للتعاقد الدائم مع المدافع التركي أوزان كاباك، الذي أثار إعجاب كلوب خلال فترة إعارة من شالكه.

وسيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن كاباك في وقت لاحق من هذا الشهر، ومن المقرر أن يركز ليفربول اهتمامه على التعاقد مع النجوم الشباب، مع بقاء إيف بيسوما لاعب برايتون تحت أعين بطل البريميرليغ الموسم الماضي.

ويتطلع ليفربول إلى تمويل الصفقات الجديدة عن طريق بيع بعض اللاعبين وقد يكون بينهم الغيني نابي كيتا وأليكس أوكسليد-تشامبرلين.