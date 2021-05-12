رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يتغلب على تشيلسي ويشعل الصراع على مقاعد دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 12 مايو 2021 21:29 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2021 22:11 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يتغلب على تشيلسي ويشعل الصراع على مقاعد دوري أبطال أوروبا

تغلب آرسنال على مضيفه تشيلسي 1/صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وسجل إيميل سميث روي هدف المباراة الوحيد لآرسنال في

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تغلب آرسنال على مضيفه تشيلسي 1/صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل إيميل سميث روي هدف المباراة الوحيد لآرسنال في الدقيقة 16، بعد استغلاله خطأ فادح من لاعب تشيلسي.

 

ونجح أرسنال في تكرار تفوقه على تشيلسي، حيث فاز عليه في آخر ثلاث مباريات جمعت الفريقين، بعد فوزه عليه 2/1 في نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس الاتحاد الإنجليزي، وتغلبه عليه 3/1 في الدور الأول من منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وحقق آرسنال فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثامن.

على الجانب الآخر تبددت أمال تشيلسي في حسم التأهل مبكرا بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث تجمد رصيده عند 64 نقطة في المركز الرابع.

وكان تشيلسي، الذي يستعد لملاقاة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، على موعد مع حسم تأهله لنسخة الموسم المقبل من المسابقة في حال كان قد فاز على أرسنال اليوم، لكن الهزيمة أجلت تأهله في انتظار نتائج ويستهام يونايتد وليفربول اللذين يحتلان المركزين الخامس والسادس برصيد 57 و56 نقطة على الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

2021-05-1-43

2021-05-2-42

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play