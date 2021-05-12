ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يتغلب على تشيلسي ويشعل الصراع على مقاعد دوري أبطال أوروبا

تغلب آرسنال على مضيفه تشيلسي 1/صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل إيميل سميث روي هدف المباراة الوحيد لآرسنال في الدقيقة 16، بعد استغلاله خطأ فادح من لاعب تشيلسي.

#ارسنال يحسم ديربي لندن ويفوز على # تشلسي 1/0 في #الدوري_الانجليزي

حقق أرسنال فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثامن

تبددت أمال تشيلسي في حسم التأهل مبكرا لـ #دوري_أبطال_أوروبا الموسم المقبل، حيث تجمد رصيده عند 64 نقطة في المركز الرابع pic.twitter.com/1vTsbSRD5r — إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2021

ونجح أرسنال في تكرار تفوقه على تشيلسي، حيث فاز عليه في آخر ثلاث مباريات جمعت الفريقين، بعد فوزه عليه 2/1 في نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس الاتحاد الإنجليزي، وتغلبه عليه 3/1 في الدور الأول من منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وحقق آرسنال فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثامن.

على الجانب الآخر تبددت أمال تشيلسي في حسم التأهل مبكرا بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث تجمد رصيده عند 64 نقطة في المركز الرابع.

وكان تشيلسي، الذي يستعد لملاقاة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، على موعد مع حسم تأهله لنسخة الموسم المقبل من المسابقة في حال كان قد فاز على أرسنال اليوم، لكن الهزيمة أجلت تأهله في انتظار نتائج ويستهام يونايتد وليفربول اللذين يحتلان المركزين الخامس والسادس برصيد 57 و56 نقطة على الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: