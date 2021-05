فان دايك يؤكد عدم مشاركته في بطولة "يورو 2020" مع هولندا

أعلن الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، حسم قراراه بعدم مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا، ”يورو 2020″، والتي تبدأ في شهر يونيو المقبل.

ولم يشارك فان دايك -حتى الآن- في تدريبات ليفربول الجماعية، إذ كان يتعافى في الأشهر الماضية من إصابة بتمزق في أربطة الركبة والتي تعرض لها في مباراة إيفرتون ببداية أكتوبر 2020.

وكانت مشاركة فان دايك مع هولندا في يورو 2020 محل شك، نظرا لعدم جاهزيته وعدم مشاركته في مباريات ليفربول واستعادة لياقته البدنية.

وقال فان دايك في تصريحات لموقع ليفربول: ”أشعر جسديا أن القرار الصحيح هو أنني لن أذهب إلى بطولة اليورو وأن أبدأ مرحلتي الأخيرة من إعادة التأهيل خلال فترة التوقف“.

