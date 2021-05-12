فان دايك يؤكد عدم مشاركته في بطولة "يورو 2020" مع هولندا

أعلن الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، حسم قراراه بعدم مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا، ”يورو 2020″، والتي تبدأ في شهر يونيو المقبل.

ولم يشارك فان دايك -حتى الآن- في تدريبات ليفربول الجماعية، إذ كان يتعافى في الأشهر الماضية من إصابة بتمزق في أربطة الركبة والتي تعرض لها في مباراة إيفرتون ببداية أكتوبر 2020.

وكانت مشاركة فان دايك مع هولندا في يورو 2020 محل شك، نظرا لعدم جاهزيته وعدم مشاركته في مباريات ليفربول واستعادة لياقته البدنية.

وقال فان دايك في تصريحات لموقع ليفربول: ”أشعر جسديا أن القرار الصحيح هو أنني لن أذهب إلى بطولة اليورو وأن أبدأ مرحلتي الأخيرة من إعادة التأهيل خلال فترة التوقف“.

Virgil van Dijk rules himself out of Euro 2020 #LFC https://t.co/Vmu5HA2PeN — The Independent (@Independent) May 12, 2021

وأضاف: ”أنا على الطريق الصحيح، أفعل الأشياء الصحيحة ولا أطيق الانتظار حتى أكون هناك مع الفريق مرة أخرى، يبدو أنني في الموعد المحدد لأكون بالتأكيد في مرحلة الاستعداد للموسم المقبل مع الفريق“.

وتابع: ”بالتأكيد محبط للغاية لعدم مشاركتي في البطولة، وقيادة بلدي، لكن هكذا تسير الأمور، ويجب أن أقبلها“.

وستلعب هولندا أول مبارياتها في اليورو ضد أوكرانيا يوم الـ13 من يونيو المقبل، قبل أن تُواجه منتخب النمسا في الـ17 من يونيو، ومنتخب شمال مقدونيا في الـ21 من يونيو.