الشيخ منصور بن زايد يهنئ جماهير مانشستر سيتي والجزيرة بلقبي الدوري الإنجليزي والإماراتي

هنأ الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية، ومالك مانشستر سيتي، الفريق بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك هنأ الجزيرة الذي يرأس مجلس إدارته عقب تتويجه بلقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه، مساء الثلاثاء.

وتوج سيتي بالدوري الإنجليزي قبل 3 جولات على النهاية بعد خسارة مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني 2-1 على ملعبه أمام ليستر سيتي، مساء الثلاثاء، فيما توج الجزيرة بعد فوزه 3-1 على ضيفه خورفكان في الجولة الأخيرة للمسابقة الليلة الماضية أيضا.

وقال الشيخ منصور بن زايد عبر حسابه على ”تويتر“: ”أتوجه بالتهنئة لجماهير نادي مانشستر سيتي في إنجلترا وكل دول العالم، التي وقفت خلف الفريق طوال مسيرته في موسم صعب بسبب جائحة كورونا، كما أشكر الإدارة واللاعبين ومدرب الفريق وكافة العاملين في النادي على الفوز بالدوري الممتاز، متمنيا أن يكون هذا الانجاز الرائع حافزا لمزيد من الألقاب“.

أتوجه بالتهنئة لجماهير نادي مانشستر سيتي في انجلترا وكل دول العالم، التي وقفت خلف الفريق طوال مسيرته في موسم صعب بسبب جائحة كورونا، كما أشكر الإدارة واللاعبين ومدرب الفريق وكافة العاملين في النادي على الفوز بالدوري الممتاز، متمنيا أن يكون هذا الانجاز الرائع حافزا لمزيد من الألقاب — الشيخ منصور بن زايد (@HHMansoor) May 12, 2021

كما هنأ الشيخ منصور، نائب رئيس مجلس الشرف في الجزيرة ورئيس النادي عقب فوزه بلقب الدوري الإماراتي، قائلا في تغريدة أخرى: ”أصدق التهاني والتبريكات لجماهير نادي الجزيرة ومجلس الإدارة والطاقم الفني واللاعبين، بمناسبة فوزه بدوري الخليج العربي، متمنيا أن يمثل هذا التتويج فاتحة خير (لفخر أبوظبي) للحصول على مزيد من البطولات، تلبيةً للطموحات الكبيرة للنادي وجمهوره“.

أصدق التهاني والتبريكات لجماهير نادي الجزيرة ومجلس الإدارة والطاقم الفني واللاعبين، بمناسبة فوزه بدوري الخليج العربي، متمنيا أن يمثل هذا التتويج فاتحة خير "لفخر أبوظبي " للحصول على مزيدا من البطولات، تلبيةً للطموحات الكبيرة للنادي وجمهوره. — الشيخ منصور بن زايد (@HHMansoor) May 12, 2021

وهذا ثالث لقب يحققه مانشستر سيتي في الدوري الممتاز في خمسة مواسم تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، والخامس في آخر عشر سنوات.

وسيخوض سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الحالي أمام تشيلسي، وفي حال فوزه باللقب القاري البارز سيكون قد حصد الثلاثية هذا الموسم بعد تتويجه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

أما الجزيرة فقد توج باللقب بعد فوزه في 17 مباراة مقابل ستة تعادلات وثلاث هزائم فقط ليكون الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 65 هدفا، لكنه ثاني الأندية التي استقبلت أهدافا بعد بني ياس صاحب المركز الثاني برصيد 29 هدفا، وأكثر من سجل من منطقة الجزاء ومن ركلات حرة.