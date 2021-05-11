مانشستر سيتي والجزيرة يزينان نجاحات أندية الشيخ منصور بن زايد

جاء حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم بعد خسارة مانشستر يونايتد ملاحقه المباشر أمام ليستر سيتي، في نفس اليوم الذي توج فيه الجزيرة بلقب الدوري الإماراتي للمرة الثالثة في تاريخه، ليؤكد نجاح أندية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان هذا الموسم.

ويملك الشيخ منصور بن زايد مانشستر سيتي وعدة أندية أجنبية أخرى ضمن ”سيتي جروب“ بينها مومباي سيتي، الذي توج أيضا بلقب الدوري الهندي الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على موهون بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية من البطولة في مارس/آذار الماضي.

كما صعد تروا الفرنسي، الذي انضم إلى أندية ”سيتي جروب“، المملوكة للشيخ منصور العام الماضي، للدرجة الأولى بعدما توج بلقب الدرجة الثانية هذا الموسم.

وبات تروا عاشر أندية ”سيتي جروب“، التي يقودها مانشستر سيتي الذي حقق لقبه الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة بيب غوارديولا.

مشاهد رائعة من حفل تتويج نادي الجزيرة بلقب #دوري_الخليج_العربي للمرة الثالثة في تاريخه pic.twitter.com/6RhJ5OQob6 — إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2021

وفي أستراليا، يتصدر ملبورن سيتي المملوك كذلك للشيخ منصور بن زايد المجموعة الأولى في الدوري برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات، كما يتصدر نيويورك سيتي القسم الشرقي في الدوري الأمريكي للمحترفين.

لكن الفرحة بفوز سيتي والجزيرة في يوم واحد كانت طاغية، إذ إن سيتي واصل هيمنته على الدوري الإنجليزي الممتاز وحطم العديد من الأرقام القياسية بعدما ابتعد بفارق لا يمكن تعويضه يبلغ عشر نقاط عن مانشستر يونايتد أقرب ملاحقيه مع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم.

وفاز فريق غوارديولا أيضا برابع ألقابه على التوالي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية ويمكن أن يحقق الثلاثية حال فوزه على تشيلسي في نهائي دوري الأبطال نهاية هذا الشهر.

وفي المقابل، توج الجزيرة باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه في 17 مباراة مقابل ستة تعادلات وثلاث هزائم فقط ليكون الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 65 هدفا لكنه ثاني الأندية التي استقبلت أهدافا بعد بني ياس برصيد 29 هدفا وأكثر من سجل من منطقة الجزاء ومن ركلات حرة.

احتفالات ملعب الاتحاد بتتويج مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/T9oZlDyLsR — إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2021

كما أن علي مبخوت يتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 24 هدفا، فيما يتصدر زميله خلفان مبارك قائمة صانعي اللعب بعشرة أهداف.

وجاء تتويج الجزيرة بعد فوزه 3-1 على ضيفه خورفكان في الجولة الأخيرة، دون الحاجة لخسارة ملاحقه المباشر بني ياس الذي تعادل 1-1 مع الوحدة في نفس التوقيت.

وأضاف الجزيرة لقب الدوري إلى ثلاثة ألقاب سابقة لكأس رئيس الدولة ولقبا واحدا في كل من كأس الاتحاد الإماراتي وكأس الخليج للأندية وكأس الرابطة الإماراتية ليتألق تحت قيادة الشيخ منصور بن زايد.