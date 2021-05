مانشستر سيتي وغوارديولا يحققان أرقاما قياسية بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

توج مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز قبل 3 مباريات من النهاية بعد خسارة مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني 2-1 على ملعبه أمام ليستر سيتي يوم الثلاثاء.

ويتفوق فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي أهدر فرصة حسم اللقب بخسارته 2-1 أمام تشيلسي يوم السبت، بعشر نقاط على يونايتد الذي تتبقى له أيضا ثلاث مباريات.

وهذا ثالث لقب يحققه سيتي في الدوري الممتاز في خمسة مواسم تحت قيادة غوارديولا والخامس في آخر عشر سنوات.

وحقق غوارديولا البطولة رقم 31 له خلال 12 عاما فقط في مسيرته التدريبية كأكثر مدرب في العالم منذ تلك المدة، بواقع 14 بطولة مع برشلونة، 10 بطولات مع مانشستر سيتي، 7 بطولات مع بايرن ميونخ الألماني.

9 – Pep Guardiola has now won the league title in nine of his 12 seasons managing in the top-flight, winning three each with @FCBarcelona, @FCBayernEN and @ManCity. Champion. https://t.co/DzTQOo2ZDs

— OptaJoe (@OptaJoe) May 11, 2021