مانشستر سيتي وغوارديولا يحققان أرقاما قياسية بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

توج مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز قبل 3 مباريات من النهاية بعد خسارة مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني 2-1 على ملعبه أمام ليستر سيتي يوم الثلاثاء.

ويتفوق فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي أهدر فرصة حسم اللقب بخسارته 2-1 أمام تشيلسي يوم السبت، بعشر نقاط على يونايتد الذي تتبقى له أيضا ثلاث مباريات.

وهذا ثالث لقب يحققه سيتي في الدوري الممتاز في خمسة مواسم تحت قيادة غوارديولا والخامس في آخر عشر سنوات.

وحقق غوارديولا البطولة رقم 31 له خلال 12 عاما فقط في مسيرته التدريبية كأكثر مدرب في العالم منذ تلك المدة، بواقع 14 بطولة مع برشلونة، 10 بطولات مع مانشستر سيتي، 7 بطولات مع بايرن ميونخ الألماني.

9 – Pep Guardiola has now won the league title in nine of his 12 seasons managing in the top-flight, winning three each with @FCBarcelona, @FCBayernEN and @ManCity. Champion. https://t.co/DzTQOo2ZDs — OptaJoe (@OptaJoe) May 11, 2021

كما أصبح مانشستر سيتي أول ناد في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق اللقب بعد أن كان في المركز الثامن في الدوري أثناء فترة الكريسماس.. والأول في دوري الدرجة الأولى منذ ليفربول في 1981-1982، والذين احتلوا المركز الثاني عشر في فترة عيد الميلاد.

كما رفع مانشستر سيتي بهذا التتويج عدد ألقابه في البطولة إلى 7، منها 5 في حقبة ”البريميرليغ“ التي انطلقت موسم 1992-1993.

كما يعد مانشستر سيتي هو الفريق الأكثر حصدا للنقاط على ملعبه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 38 نقطة، وهو الأكثر فوزا خارج أرضه هذا الموسم بواقع 13 مباراة.

5 – Manchester City have won their fifth @premierleague title, with only Manchester United winning more in the competition's history (13). Crowned. pic.twitter.com/nruVWr5wXA — OptaJoe (@OptaJoe) May 11, 2021

يذكر أنه بخسارة بسقوط مانشستر يونايتد، تم تحديد لقب الدوري الممتاز في ملعب أولد ترافورد للمرة السادسة وهو رقم قياسي، ثلاث منها منحت الدوري لفريق آخر غير يونايتد (آرسنال في 2001-02 ومانشستر سيتي في 2017-18 و2020-21).