مانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الإنجليزي إثر خسارة مانشستر يونايتد أمام ليستر

توج فريق مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه، بعد خسارة ملاحقه المباشر مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء.

ويتفوق فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي أهدر فرصة حسم اللقب بخسارته 2-1 أمام تشيلسي يوم السبت، بعشر نقاط على يونايتد الذي تتبقى له أيضا ثلاث مباريات.

وهذا ثالث لقب يحققه سيتي في الدوري الممتاز في خمسة مواسم تحت قيادة غوارديولا، والخامس في آخر عشر سنوات.

إنجلترا لها سيد اسمه مانشستر سيتي 🏆💙 🔷 #السيتي pic.twitter.com/bb8LLZrKNv — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 11, 2021

وأهدى ليستر سيتي بهذا الانتصار لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي صاحب الـ 80 نقطة حتى الآن.

وتقدم ليستر سيتي في الدقيقة العاشرة من المباراة عن طريق اللاعب لوك توماس.

وعدل مانشستر يونايتد النتيجة مبكرا في الدقيقة 15 عن طريق ماسون غرينوود.

واستطاع كاجلار سويونكو في الدقيقة 36 تسجيل الهدف الثاني المباغت لصالح ليستر.

وبهذه النتيجة، يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة من 35 مباراة، بفارق 10 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وأضاف ليستر سيتي لرصيده النقطة الـ66 في المركز الثالث.