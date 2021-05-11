محمد صلاح يدعم فلسطين ويوجه رسالة إلى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا

حرص الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على دعم القضية الفلسطينية ضد ما يتعرضون له من الاحتلال الإسرائيلي.

وقام صلاح بتغيير صورة حسابه الشخصي لصورة قديمة له خلال تواجده في فلسطين، أثناء لعبة بقميص بازل السويسري.

كما وجه صلاح رسالة عبر حسابه على ”تويتر“ إلى بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، بضرورة التدخل لوقف ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وقال صلاح: ”أدعو جميع قادة العالم بمن في ذلك رئيس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي طيلة السنوات الأربع الماضية (بريطانيا) إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء، يكفي هذا“.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد انتقدوا النجم المصري بسبب عدم دعمه فلسطين في ”تدوينة“ عبر حسابه، مؤكدين أن قيمته ومكانته كنجم ولاعب عربي تفرض عليه القيام بدعمهم، وهو ما فعله صلاح، اليوم.

وانضم صلاح إلى عدد من نجوم كرة القدم، الذين حرصوا على توجيه رسائل الدعم للشعب الفلسطيني، وأبرزهم مواطناه محمود حسن تريزيغيه، نجم أستون فيلا، ومحمد النني، نجم آرسنال، إضافة إلى الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي، والفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد وغيرهم.

وتشهد القدس الشرقية والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، واعتداءات متكررة من المستوطنين في المدينة المقدسة، خلال الأيام الماضية.