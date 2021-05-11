على غرار تشيلسي.. توتنهام يسمح لممثلين عن الجماهير بحضور اجتماعات مجلس الإدارة

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي السماح بشكل رسمي بحضور ممثلين عن الجماهير لاجتماعات مجلس الإدارة في محاولة لإصلاح ما أفسدته محاولة لم يكتب لها النجاح لتأسيس دوري السوبر الأوروبي الشهر الماضي، وذلك على غرار ما فعله تشيلسي.

نادي تشيلسي قد قرر في الرابع من شهر مايو الجاري السماح لـ3 من المشجعين بحضور اجتماعات مجلس الإدارة، وذلك اعتبارًا من يوم 1 يوليو المقبل.

وقال تشيلسي إن 3 ممثلين عن الجماهير سيتم اختيارهم بالانتخاب سيحضرون الاجتماعات“لضمان معرفة نبض الجماهير“ قبل أي قرار يتخذه النادي مستقبلًا.

وأصدر توتنهام بيان رسمي قال فيه إنه سيشكل لجنة استشارية تتألف من ممثلين منتخبين من كافة روابط المشجعين سيحضر رئيسها اجتماعات مجلس الإدارة.

Club announces fan representation on the Board#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 11, 2021

وكشف النادي اللندني طريقة اختيار الجماهير قائلا: ”سيتم تعيين رئيس اللجنة الاستشارية سنويا وسيكون عضوا غير تنفيذي في مجلس الإدارة .. ستضع لجنة مستقلة من مستشاري النادي المعايير التي سيتم من خلالها اختيار ممثل الجماهير بالتشاور مع روابط المشجعين المختلفة لضمان تمثيل حقيقي لعشاق النادي في مجلس الإدارة“.

وأضاف في بيانه: ”تعلمنا دروسا من الأحداث الأخيرة وقمنا بمراجعة مشاركة الجماهير حيث أصبحت ضرورة ملحة.

وكان توتنهام واحدًا من 6 أندية إنجليزية وقّعت للانضمام لمشروع دوري السوبر الأوروبي المنهار بعد احتجاجات الجماهير.

يذكر أن 12 فريقًا من إنجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا، أعلنت تأسيس بطولتها القارية الخاصة مما أثار غضب الجماهير، وبطولات الدوري في جميع أنحاء أوروبا.

لكن بعد عاصفة من الاحتجاجات والتهديدات بعقوبات من الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، والاتحاد الدولي (الفيفا)، قال مسؤولو دوري السوبر إنهم ”سيدرسون الخطوات المقبلة بعدما اقتصرت المشاركة على عدد قليل من الأندية الإسبانية والإيطالية عقب انسحاب العديد من الأندية الأخرى“.