على رأسهم ميسي وكاسيميرو.. نجوم مهددون بالإيقاف في ظل صراع الليغا المشتعل

اشتعل الصراع على لقب الليغا، وأي تفاصيل حتى لو كانت صغيرة يمكن أن تكون حاسمة، إذ يتصدر أتلتيكو مدريد المسابقة قبل آخر ثلاث جولات متفوقا بفارق نقطتين عن ريال مدريد وبرشلونة، لذلك قد يكون إيقاف بعض اللاعبين المؤثرين بسبب توالي الإنذارات حاسما في الجولات المتبقية.

وحافظ أتلتيكو مدريد على الصدارة برصيد 77 نقطة قبل ثلاث جولات من النهاية متقدما بنقطتين على ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبرشلونة ثالث الترتيب. وبقي إشبيلية رابعا وله 71 نقطة.

وستخوض الأندية الثلاثة 270 دقيقة دون هدنة يمكن أن يتغير فيها كل شيء، وفي الحالات التي يمكن أن يؤدي فيها فقدان لاعب مهم قد تؤدي إلى تحول كبير، ويزداد الموقف صعوبة لو كان اللاعب من وزن هؤلاء المهددين بالإيقاف في الأندية الثلاثة.

ملخص مباراة #ريال_مدريد_اشبيليه النارية والمليئة بالأهداف والقرارات التحكيمية المثيرة للجدل.. لا تفوتك #ريال_مدريد pic.twitter.com/llfDnjcARR — إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2021

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية في تقرير مفصل إن برشلونة لديه أكبر عدد من اللاعبين المعرضين للإيقاف لتوالي البطاقات، إذ إنه أمام ليفانتي يخوض المدير الفني رونالد كومان المباراة وكل من القائد ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وأنطوان غريزمان وفرينكي دي يونغ وأوسكار مينغويزا لديهم أربعة انذارات، أي إنه في حال حصول أي منهم على إنذار أمام ليفانتي سيغيب في مباراة سيلتا فيغو التالية، ويأتي خلفهم جوردي ألبا بثلاثة إنذارات وكلهم لاعبون مهمون للمدير الفني الهولندي.

وعلى جانب أتلتيكو مدريد، يوجد خمسة لاعبين في منطقة الخطر هم ستيفان سافيتش وهو المدافع الأكثر أهمية بالفريق وفي خط الوسط يوجد كوكي الذي تلقى البطاقة الصفراء التاسعة هذا الموسم خلال التعادل مع برشلونة في كامب نو الجولة الماضية وكذلك ماريو هيرموسو وساؤول نيغيز وتوماس ليمارن، لكن اللاعب الفرنسي مصاب وهدفه العودة في الجولة الأخيرة على أرض ريال بلد الوليد.

وفي ريال مدريد المخاطرة أقل بكثير من حيث العدد، لكنها بالنسبة للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان تخص عنصرا مهما للغاية. هو البرازيلي كاسيميرو الذي حصل على إنذار أمام إشبيلية للاحتجاج، ما يلغي أي خيار للنجاح في الاستئناف، وكانت هذه البطاقة التاسعة للاعب الوسط المهم.

فرص أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد في حصد لقب الدوري الإسباني https://t.co/33LY0IfFYo pic.twitter.com/7j91jPpD7D — إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2021

وفي المقابل كان أتلتيكو مدريد الفريق الوحيد في الليغا هذا الموسم الذي لم يتعرض أي من لاعبيه للطرد حتى الآن، لكن في المجمل حصل لاعبو أتلتيكو على 92 بطاقة صفراء ودون طرد، في ريال مدريد هناك 53 (الأقل في الليغا) مع ثلاث حالات طرد (اثنان طرد مباشر وواحد بإنذارين) ويبلغ رصيد برشلونة 62 بطاقة صفراء، وطردين أحدهما مباشر والآخر بانذارين.

وأتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد في الليغا الذي أنهى 35 مباراة بوجود أحد عشر لاعبا في الملعب. يليه الريال، مع طرد واحد فقط. على الجانب الآخر من هذا التصنيف، يظهر ألافيس مع 13 طردا (ثمانية بطرد مباشر وخمسة بإنذارين).

ويلعب برشلونة أمام ليفانتي وإيبار خارج أرضه وبينهما يستضيف سيلتا فيغو، بينما يستضيف أتلتيكو مدريد المتصدر كل من ريال سوسيداد وأوساسونا على التوالي قبل خوض آخر مباراة في الليغا خارج أرضه أمام ريال بلد الوليد.

وفي المقابل يلعب ريال مدريد خارج أرضه أمام غرناطة وأتليتيك بيلباو ثم يستضيف فياريال في الجولة الأخيرة، ما يعني أنه سيخوض أصعب المباريات بين ثلاثي المقدمة.