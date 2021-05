ترتيب الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يحلق في الصدارة ويقترب من التتويج بالجائزة

اقترب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، من التتويج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية بعدما سجل ”هاتريك“ خلال فوز فريقه على بروسيا مونشغلادباخ (6-0)، بينما صام مطارداه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن التسجيل.

وأصبح المهاجم البولندي قريبا من إنجاز تاريخي في الدوري الألماني، إذ يفصله هدف واحد عن رقم الأسطورة جيرد مولر، نجم بايرن ميونخ السابق، الذي يعتبر أكثر لاعب سجل أهدافا في موسم واحد برصيد 40 هدفا وكان خلال موسم 1971-1972.

ورفع ليفاندوفسكي، متصدر هدافي الدوري الألماني، رصيده في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي إلى 78 نقطة من 39 هدفا، متقدما بفارق كبير عن مطارده المباشر الأرجنتيني ليونيل ميسي، متصدر هدافي الدوري الإسباني، والذي يملك 56 نقطة من 28 هدفا ويتخلف بفارق 11 هدفا عن الصدارة.

فيما يحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، متصدر هدافي الدوري الإيطالي المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 27 هدفا.

وما زال أمام ليفاندوفسكي جولتان في الدوري الألماني مقابل 3 جولات لميسي ورونالدو في الدوريين الإسباني والإيطالي.

ويحتل الفرنسي كيليان مبابي، متصدر هدافي الدوري الفرنسي ومهاجم باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند المركز الرابع برصيد 50 نقطة من 25 هدفا.

فيما يحتل الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام ومتصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برفقة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 21 هدفا، ويحتل النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، المركز الـ14 برصيد 40 نقطة من 20 هدفا.

وحال تتويج ليفاندوفسكي بجائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم سيكون ثاني لاعب من الدوري الألماني يفوز بالجائزة، حيث توج سابقا جيرد مولر أسطورة بايرن ميونخ مرتين عامي 1971 و1972، لكن البولندي سيكون أول لاعب يتوج وفق التصنيف الجديد الذي بدأ سنة 1997.

39 down, 1 to go for @Lewy_Official… 🙏🔥🐐 pic.twitter.com/q6VytD2XRg

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 9, 2021