ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. برونو فرنانديز يقترب من هاري كين ومحمد صلاح

سجل النجم البرتغالي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد هدفا في مباراة فريقه مع أستون فيلا، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وجاء هدف برونو من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

ورفع برونو فرنانديز رصيده إلى 17 هدفا، في المركز الثالث على لائحة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام.

ويتصدر هاري كين مهاجم توتنهام ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وفي رصيده 21 هدفا، ويتقدم بهدف عن النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

وفي المركز الرابع يتساوى دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون مع باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد، ولكل منهما 15 هدفا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1. هاري كين، توتنهام، 21 هدفا.

2. محمد صلاح، ليفربول، 20 هدفا.

3. برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، وهيونغ مين سون (توتنهام)، ولكل منهما 17 هدفا.

4. دومينيك كالفيرت (إيفرتون)، وباتريك بامفورد (ليدز يونايتد)، ولكل منهما 15 هدفا.