نونو إسبريتو: عرض راؤول خيمينيز على اختصاصي قبل عودته للملاعب

قال نونو إسبريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون واندرارز إن مهاجمه راؤول خيمينيز سيعرض على اختصاصي في وقت لاحق من الشهر الجاري بينما يستمر تعافيه من عملية جراحية لإصلاح كسر في الجمجمة.

وأصيب خيمينيز بعد اصطدامه برأس ديفيد لويز مدافع آرسنال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وتلقى علاجا طويلا على أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى.

وعاد خيمينيز للتدريبات في فبراير شباط الماضي وأمضى بعض الوقت مع منتخب بلاده المكسيك خلال العطلة الدولية في مارس آذار الماضي.

Rewatching some classic Raul strikes on his 30th 🥳 Give us your top 3️⃣… 💬👇 pic.twitter.com/2qdecjWPxJ — Wolves (@Wolves) May 5, 2021

ولعب خيمينيز دورا محوريا في مسيرة فريقه في الموسم الماضي عندما أحرز 27 هدفا وصنع 10 فرص للتهديف في جميع المنافسات بينما احتل فريقه المركز السابع بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز ووصل لدور الـ8 في الدوري الأوروبي.

وقال نونو قبل مباراة فريقه غدا الأحد أمام برايتون: ”سيخضع راؤول للفحص وسيعرض على اختصاصي في 18 من الشهر الجاري وعندها سنعرف على وجه الدقة المطلوب لأننا بحاجة إلى الحصول على الضوء الأخضر من الاختصاصي“.

وأضاف نونو ”وحتى يحدث ذلك فإنه في كامل اللياقة لكننا نتخذ احتياطات فيما يتصل بضربه الكرة بالرأس أو الاحتكاك مع اللاعبين الآخرين“.

وأكد نونو أن لاعب الوسط جواو موتينيو جاهز للمشاركة في مباراة الغد بعد غيابه عن أخر مباراتين للفريق بسبب مشكلة في الكاحل.

وقبل آخر 4 جولات من الموسم يحتل وولفرهامبتون المركز الثاني عشر بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 42 نقطة متفوقا بفارق 5 نقاط على برايتون الذي يحتل المركز الخامس عشر.