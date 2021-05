نونو إسبريتو: عرض راؤول خيمينيز على اختصاصي قبل عودته للملاعب

قال نونو إسبريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون واندرارز إن مهاجمه راؤول خيمينيز سيعرض على اختصاصي في وقت لاحق من الشهر الجاري بينما يستمر تعافيه من عملية جراحية لإصلاح كسر في الجمجمة.

وأصيب خيمينيز بعد اصطدامه برأس ديفيد لويز مدافع آرسنال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وتلقى علاجا طويلا على أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى.

وعاد خيمينيز للتدريبات في فبراير شباط الماضي وأمضى بعض الوقت مع منتخب بلاده المكسيك خلال العطلة الدولية في مارس آذار الماضي.

