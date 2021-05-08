رياضة

نونو إسبريتو: عرض راؤول خيمينيز على اختصاصي قبل عودته للملاعب
تاريخ النشر: 08 مايو 2021 8:20 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2021 8:35 GMT

نونو إسبريتو: عرض راؤول خيمينيز على اختصاصي قبل عودته للملاعب

خيمينيز أصيب بعد اصطدامه برأس ديفيد لويز مدافع آرسنال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وتلقى علاجا طويلا على أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى.

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المصدر: رويترز

قال نونو إسبريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون واندرارز إن مهاجمه راؤول خيمينيز سيعرض على اختصاصي في وقت لاحق من الشهر الجاري بينما يستمر تعافيه من عملية جراحية لإصلاح كسر في الجمجمة.

وأصيب خيمينيز بعد اصطدامه برأس ديفيد لويز مدافع آرسنال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وتلقى علاجا طويلا على أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى.

وعاد خيمينيز للتدريبات في فبراير شباط الماضي وأمضى بعض الوقت مع منتخب بلاده المكسيك خلال العطلة الدولية في مارس آذار الماضي.

ولعب خيمينيز دورا محوريا في مسيرة فريقه في الموسم الماضي عندما أحرز 27 هدفا وصنع 10 فرص للتهديف في جميع المنافسات بينما احتل فريقه المركز السابع بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز ووصل لدور الـ8 في الدوري الأوروبي.

وقال نونو قبل مباراة فريقه غدا الأحد أمام برايتون: ”سيخضع راؤول للفحص وسيعرض على اختصاصي في 18 من الشهر الجاري وعندها سنعرف على وجه الدقة المطلوب لأننا بحاجة إلى الحصول على الضوء الأخضر من الاختصاصي“.

وأضاف نونو ”وحتى يحدث ذلك فإنه في كامل اللياقة لكننا نتخذ احتياطات فيما يتصل بضربه الكرة بالرأس أو الاحتكاك مع اللاعبين الآخرين“.

وأكد نونو أن لاعب الوسط جواو موتينيو جاهز للمشاركة في مباراة الغد بعد غيابه عن أخر مباراتين للفريق بسبب مشكلة في الكاحل.

وقبل آخر 4 جولات من الموسم يحتل وولفرهامبتون المركز الثاني عشر بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 42 نقطة متفوقا بفارق 5 نقاط على برايتون الذي يحتل المركز الخامس عشر.

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