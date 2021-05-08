التشكيلة والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب الاتحاد المواجهة المرتقبة التي تجمع بين مانشستر سيتي وضيفه تشيلسي مساء اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي ضد تشيلسي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الاتحاد الساعة 19:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد ولكن الأخير له لقاء مؤجل ضد ليفربول.

ويحتاج السيتي للفوز من أجل التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الإنجليزي بغض النظر عن نتيجة اللقاء المؤجل بين مانشستر يونايتد وليفربول.

وحقق مانشستر سيتي 25 فوزا وتعادل 5 مرات وتلقى 4 هزائم، ويملك أقوى هجوم بتسجيل 71 هدفا وأقوى دفاع بتلقي 24 هدفا.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 61 نقطة، وحقق الفريق 17 فوزا وتعادل 10 مرات وتلقى 7 هزائم.

وسجل الفريق 53 هدفا وتلقى 31 هدفا وتفصله 3 نقاط عن ويستهام يونايتد الذي يحتل المركز الخامس.

ويتقابل الفريقان للمرة الثالثة في الموسم الحالي فالسيتي فاز في لقاء الدور الأول بنتيجة 3/1 ولكن تشيلسي أطاح بالسيتي من نصف نهائي كأس الاتحاد بنتيجة 1/0، كما يتقابل الفريقان يوم 29 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخوض الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي مواجهته السابعة ضد الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي الذي يتفوق برصيد 4 انتصارات مقابل تعادل وهزيمة.

🔵 🇧🇪 Kevin De Bruyne has scored in each of his last three #PL matches against Chelsea 🇧🇪 🔵 The last player to score in four consecutive appearances against the Blues was Carlos Tevez, who netted 5 between 2007 and 2010@ManCity | #MCICHE pic.twitter.com/sa3p1b4943 — Premier League (@premierleague) May 8, 2021

مانشستر سيتي.. والتتويج

لا يفكر مانشستر سيتي في لقاء الليلة سوى في تحقيق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي عن طريق حصد النقاط الثلاث.

وأكد غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن الأهم بالنسبة له حاليا لقب الدوري الإنجليزي وضرورة حسم التتويج مستبعدا الحديث عن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الذي يقام بنهاية الشهر الحالي.

وأشار بيب إلى أن فريقه يجب أن يفوز ولا ينتظر هدايا من أحد لحسم اللقب مبكرا مشيدا بالمدرب توماس توخيل الذي يقوم بعمل رائع مع تشيلسي بحسب وصفه.

ويغيب المدافع جون ستونز عن مانشستر سيتي للإيقاف، ويعتمد غوارديولا على طريقة 4/3/3 بوجود حارس المرمى إديرسون مورايس، وأمامه رباعي خط الدفاع روبن دياز وإيمريك لابورت ويمينا جواو كانسيلو ويسارا بنيامين ميندي.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره الثنائي كيفين دي بروين وإلكاي غوندوغان مع ثلاثي الهجوم رياض محرز وفيل فودين وسيرجيو أغويرو.

تشيلسي.. وبروفة نهائي الشامبيونزليغ

يخوض تشيلسي المباراة من أجل تثبيت أقدامه في المربع الذهبي في ظل منافسة شرسة بينه وبين ليستر سيتي وويستهام يونايتد وتوتنهام هوتسبير وليفربول وإيفرتون.

ويتطلع تشيلسي للتفوق على مانشستر سيتي كضربة معنوية للفريق الأقرب للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي قبل نهائي الشامبيونزليغ، خاصة أن آخر لقاء شهد تفوق البلوز في كأس الاتحاد.

وقال توماس توخيل مدرب تشيلسي في المؤتمر الصحفي إن فريقه يجب أن يتحلى بالتواضع ويسعى للفوز في اللقاء على حساب مانشستر سيتي بغض النظر عن أي شيء آخر يتعلق بنهائي دوري الأبطال.

وأوضح أن احتمالات تتويج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي لا تقلل من عزيمة تشيلسي خلال المباراة، مؤكدا أن لقاء الليلة يختلف تماما عن نهائي دوري الأبطال.

ويغيب لاعب الوسط ماتيو كوفاسيتش للإصابة. ويعتمد تشيلسي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إدوارد ميندي، وأمامه الثلاثي تياغو سيلفا وكورت زوما وأنطونيو روديغير في خط الدفاع.

From one end to the very other! ⚡️@willianborges88 at the Etihad in 2016! #MCICHE pic.twitter.com/Ny59WACkTC — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 7, 2021

ويقود خط الوسط جورجينهو وبجواره نغولو كانتي ويمينا رايس جيمس ويسارا ماركوس ألونسو مع ثلاثي الهجوم كاي هافيرتز وماسون ماونت وتيمو فيرنر ”كريستيان بوليسيتش“.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبرة الإنجليزي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة بين مانشستر سيتي وتشيلسي ستكون ذات طابع خاص قبل أقل من 3 أسابيع من نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد أن السيتي الأقرب للتتويج وسيلعب بكل قوة للفوز، موضحا أن تشيلسي فريق منظم وسريع ولديه قدرات مميزة دفاعيا وهجوميا وسيرهق السيتي بغض النظر عن النتيجة.

وأشار إلى أن خط الوسط سيكون محور أهم صراعات المباراة خاصة مع وجود غوندوغان ودي بروين كلاعبين يجيدان التمرير بخلاف رودريغو بجانب قوة كانتي وجورجينهو.