التشكيلة والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب الاتحاد المواجهة المرتقبة التي تجمع بين مانشستر سيتي وضيفه تشيلسي مساء اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي ضد تشيلسي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الاتحاد الساعة 19:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد ولكن الأخير له لقاء مؤجل ضد ليفربول.

ويحتاج السيتي للفوز من أجل التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الإنجليزي بغض النظر عن نتيجة اللقاء المؤجل بين مانشستر يونايتد وليفربول.

وحقق مانشستر سيتي 25 فوزا وتعادل 5 مرات وتلقى 4 هزائم، ويملك أقوى هجوم بتسجيل 71 هدفا وأقوى دفاع بتلقي 24 هدفا.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 61 نقطة، وحقق الفريق 17 فوزا وتعادل 10 مرات وتلقى 7 هزائم.

وسجل الفريق 53 هدفا وتلقى 31 هدفا وتفصله 3 نقاط عن ويستهام يونايتد الذي يحتل المركز الخامس.

ويتقابل الفريقان للمرة الثالثة في الموسم الحالي فالسيتي فاز في لقاء الدور الأول بنتيجة 3/1 ولكن تشيلسي أطاح بالسيتي من نصف نهائي كأس الاتحاد بنتيجة 1/0، كما يتقابل الفريقان يوم 29 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخوض الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي مواجهته السابعة ضد الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي الذي يتفوق برصيد 4 انتصارات مقابل تعادل وهزيمة.

🔵 🇧🇪 Kevin De Bruyne has scored in each of his last three #PL matches against Chelsea 🇧🇪 🔵

The last player to score in four consecutive appearances against the Blues was Carlos Tevez, who netted 5 between 2007 and 2010@ManCity | #MCICHE pic.twitter.com/sa3p1b4943

— Premier League (@premierleague) May 8, 2021