توخيل يرغب في إعادة محمد صلاح لتشيلسي

قال كريستيان فالك الصحفي الموثوق بجريدة ”بيلد“ الألمانية إن محمد صلاح نجم ليفربول ضمن القائمة المختصرة لمدرب تشيلسي توماس توخيل لتعزيز الهجوم في الموسم المقبل.

ووفقا لتصريحات فليك فإن توخيل يريد إعادة محمد صلاح إلى ستامفورد بريدج، كما يريد إعادة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر ميلان.

وانضم صلاح من بازل السويسري لتشيلسي في يناير 2014، وغادره إلى فيورنتينا وروما بنظام الإعارة، قبل أن ينتقل إلى روما بشكل نهائي.

وفي صيف 2017 غادر صلاح روما إلى ليفربول في صفقة قيمتها 42 مليون يورو، ويمتد عقده مع الريدز حتى يونيو 2023.

وقبل أيام رد صلاح على سؤال عن تجديد عقده مع ليفربول، في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”ليفربول لم يتحدث معي عن تجديد العقد، لهذا لا يمكنني قول الكثير“.

كما أثار صلاح الجدل في ديسمبر الماضي بعدما رفض الحديث عن الفريق الذي يفضل الانتقال لصفوفه في إسبانيا وقال حول مستقبله في ليفربول: ”من الصعب معرفة المدة التي سأستمر فيها في ليفربول“.

وعن قطبي إسبانيا والانتقال لأحدهما قال: ”ربما، لا تعرف المستقبل“.

وسجل صلاح 29 هدفا وصنع 4 في 46 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي.