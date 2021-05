ديلي ميل: مانشستر سيتي وتشيلسي يتسابقان للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، عن تنافس مانشستر سيتي وتشيلسي، طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا، على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في السوق الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ فإن تشيلسي ومانشستر سيتي يستعدان لخوض معركة للحصول على ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ هذا الصيف مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن بيب غوارديولا وتوماس توخيل يتطلعان لتعزيز الخط الهجومي في كل فريق، ويريد كل منهما التعاقد مع ليفاندوفسكي، رغم أنه يبلغ من العمر 33 عاما.

The first of many many many many many… ⚽

Flashback to @lewy_official's first goal for FC Bayern. 😍 pic.twitter.com/rfRAWSTKNb

— 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) April 30, 2021