ديلي ميل: مانشستر سيتي وتشيلسي يتسابقان للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، عن تنافس مانشستر سيتي وتشيلسي، طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا، على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في السوق الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ فإن تشيلسي ومانشستر سيتي يستعدان لخوض معركة للحصول على ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ هذا الصيف مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن بيب غوارديولا وتوماس توخيل يتطلعان لتعزيز الخط الهجومي في كل فريق، ويريد كل منهما التعاقد مع ليفاندوفسكي، رغم أنه يبلغ من العمر 33 عاما.

The first of many many many many many… ⚽ Flashback to @lewy_official's first goal for FC Bayern. 😍 pic.twitter.com/rfRAWSTKNb — 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) April 30, 2021

وأشارت ”ديلي ميل“ إلى أن ليفاندوفسكي غير متأكد من بقائه مع بايرن ميونخ، في حين سيطلب النادي البافاري مبلغا لا يقل عن 60 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل المهاجم البولندي، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2023.

ويريد مانشستر سيتي التعاقد مع مهاجم قوي، بعد تأكد رحيل هدافه التاريخي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، بنهاية الموسم الحالي، في حين يريد تشيلسي المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بتعزيز خط هجومه.

وليفاندوفسكي هو أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الدوري الألماني فقد سجل 272 هدفًا طوال مسيرته مع بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، وعلى مستوى الموسم الحالي سجل ليفاندوفسكي 36 هدفا مذهلا في 26 مباراة فقط في الدوري الألماني حتى الآن ويتصدر ترتيب هدافي البوندسليغا.