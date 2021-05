مايك أشلي مالك نيوكاسل يطالب بالتعويض بعد منع صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي

واصل مايك أشلي مالك نادي نيوكاسل يونايتد معركته ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقرر رفع دعوى قضائية جديدة بعدما قررت إدارة الجمارك تعليق التحقيق في تهرب ضريبي من عمولات وكلاء لاعبين تعاقد معهم الفريق سابقا أبرزهم السنغاليان ديمبا با وبابيس سيسي.

كما يواصل مالك الفريق دعواه ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن فشل صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الفريق والتي انهارت في تموز/ يوليو، من السنة الماضية.

واتهم مايك أشلي ”قوى الظلام“ بمنع نيوكاسل يونايتد من التطور وأن يكون القوة التي ينتظرها أنصاره.

وقال مايك أشلي في تصريحات نشرتها ”ذا صن“: ”بعد 4 سنوات من وضع الفريق تحت التحقيق، أنا سعيد لكون التحقيقات تم إيقافها، حان الوقت لقوى الظلام التي تمنع الفريق من أن يصبح القوة الكبيرة التي ينتظرها أنصاره أن تنسحب“.

