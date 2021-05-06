محمد صلاح يفوز بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي للعام 2021

فاز المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، بجائزة لوريوس سبورت للإلهام الرياضي لعام 2021.

المصري محمد صلاح يفوز بجائزة لوريوس سبورت للإلهام الرياضي لعام 2021@LaureusSport

pic.twitter.com/4OEJIL932U — إرم سبورت (@EremSports) May 6, 2021

وجائزة ”لوريوس“ هي جائزة تمنح سنويًا للرياضيين الذين كانوا ضمن القائمة خلال السنة السابقة.

وأنشئت الجائزة العام 1999 من قِبل مؤسسين دايملر وريتشمونت، وبدعم من شركائها العالميين.

وبحسب لوريوس، فإن محمد صلاح نال الجائزة بعدما قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، بعد غياب دام 30 عامًا، كما ساعد أيضًا في مشاريع التجديد في مسقط رأسه، وتبرع بالمال لبناء مدرسة، ومستشفى، ووحدة إسعاف.