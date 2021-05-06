رياضة

محمد صلاح يفوز بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي للعام 2021
تاريخ النشر: 06 مايو 2021 17:41 GMT
تاريخ التحديث: 06 مايو 2021 18:35 GMT

محمد صلاح يفوز بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي للعام 2021

محمد صلاح نال الجائزة بعدما قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بعد غياب دام 30 عامًا كما ساعد أيضًا في مشاريع التجديد في مسقط رأسه وتبرع بالمال لبناء مدرسة ومستشفى ووحدة إسعاف.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

فاز المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، بجائزة لوريوس سبورت للإلهام الرياضي لعام 2021.

وجائزة ”لوريوس“ هي جائزة تمنح سنويًا للرياضيين الذين كانوا ضمن القائمة خلال السنة السابقة.

وأنشئت الجائزة العام 1999 من قِبل مؤسسين دايملر وريتشمونت، وبدعم من شركائها العالميين.

وبحسب لوريوس، فإن محمد صلاح نال الجائزة بعدما قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، بعد غياب دام 30 عامًا، كما ساعد أيضًا في مشاريع التجديد في مسقط رأسه، وتبرع بالمال لبناء مدرسة، ومستشفى، ووحدة إسعاف.

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