سكاي: برشلونة يبدأ المفاوضات لإتمام صفقة سيرجيو أغويرو

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، أن إدارة برشلونة بدأت مفاوضات إتمام عملية التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغوير، نجم مانشستر سيتي.

وأعلن مانشستر سيتي، أنه اتفق مع أغويرو على أن الموسم الحالي هو الأخير للمهاجم الأرجنتيني، ما يعني أنه سيرحل إلى أي فريق يريد في صفقة مجانية.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورت“ فإن برشلونة يأمل في إقناع قائده ليونيل ميسي بالبقاء في كامب نو، من خلال التعاقد مع صديقه أغويرو.

4️⃣ x Premier League Titles 🏆

⚽ 181 #PL Goals

🏆 7 x @EASPORTSFIFA Player of the Month awards

🔥 2014/15 @CocaCola_GB Golden Boot winner Incredible, @aguerosergiokun 👏 pic.twitter.com/Mf67jm9Bux — Premier League (@premierleague) March 29, 2021

ونقلت ”سكاي سبورت عن ألفارو مونتيرو خبير كرة القدم الإسبانية قوله: ”إنه احتمال كبير على حد علمنا، أغويرو لديه رغبة في اللعب لبرشلونة، يبلغ من العمر 32 عامًا ويعرف اللغة الإسبانية تمامًا، ويعرف الدوري الإسباني، ويعرف البلد“.

وأضاف: ”ليونيل ميسي من أفضل أصدقائه في كرة القدم، في برشلونة هناك ثقة كبيرة أن خوان لابورتا رئيس برشلونة سيقنع ميسي بالبقاء من خلال التعاقد مع صديقه أغويرو، بعد ترك صديقه لويس سواريز يرحل الصيف الماضي“.

وتابع مونتيرو ”أغويرو يمكن أن يكون أحد أسباب بقاء ميسي حيث يحتاج برشلونة لمهاجم وأهداف ويحتاج إلى مشروع رياضي أفضل للمستقبل لمحاولة الفوز بالبطولات“.

وبات أغويرو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي وفي رصيد 258 هدفًا، سجلها في 387 مباراة.

ويقترب مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، كما أنه صعد لنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه تشيلسي، ما يعني أن أغويرو قد يغادر بإنجاز مميز.