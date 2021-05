رسميا.. السماح بعودة الجماهير في آخر جولتين بالدوري الإنجليزي

اتخذت رابطة الدوري الإنجليزي، قرارا رسميا بشأن عودة الجماهير للملاعب في آخر جولتين لهذا الموسم.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الرابطة، فمن المتوقع أن يحضر ما يصل إلى 10 آلاف مشجع، أو 25% من سعة الملعب، أيهما أقل، المباريات بعد 17 مايو الجاري.

ووفقًا للبيان وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل على إعادة جدولة الجولة قبل الأخيرة من المباريات من أجل تمكين كل نادٍ من أن يكون لديه جماهير في الجولتين الأخيرتين.

وستقام الجولة 37 يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و18 مايو، والجولة 38 يوم 23 مايو.

