رياضة

رسميا.. السماح بعودة الجماهير في آخر جولتين بالدوري الإنجليزي
تاريخ النشر: 05 مايو 2021 11:22 GMT
تاريخ التحديث: 05 مايو 2021 12:05 GMT

رسميا.. السماح بعودة الجماهير في آخر جولتين بالدوري الإنجليزي

اتخذت رابطة الدوري الإنجليزي، قرارا رسميا بشأن عودة الجماهير للملاعب في آخر جولتين لهذا الموسم. وبحسب بيان رسمي صادر عن الرابطة، فمن المتوقع أن يحضر ما يصل إلى

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اتخذت رابطة الدوري الإنجليزي، قرارا رسميا بشأن عودة الجماهير للملاعب في آخر جولتين لهذا الموسم.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الرابطة، فمن المتوقع أن يحضر ما يصل إلى 10 آلاف مشجع، أو 25% من سعة الملعب، أيهما أقل، المباريات بعد 17 مايو الجاري.

ووفقًا للبيان وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل على إعادة جدولة الجولة قبل الأخيرة من المباريات من أجل تمكين كل نادٍ من أن يكون لديه جماهير في الجولتين الأخيرتين.

وستقام الجولة 37 يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و18 مايو، والجولة 38 يوم 23 مايو.

وبعد التشاور مع الأندية تم الاتفاق على أن المباريات ستشهد جماهير صاحبة الأرض فقط ولن يسمح بجماهير قادمة من الخارج.

وأشار البيان: ”لقد غاب المشجعون كثيرًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا القرار يمثل خطوة رئيسية نحو الملاعب الكاملة، بما في ذلك المشجعون البعيدون، منذ بداية موسم 2021/22“.

وكانت بعض الملاعب في إنجلترا استقبلت عددا محدودا من الجماهير لفترة قصيرة في ديسمبر الماضي، لكن الحكومة فرضت إغلاقا جديدا بعد موجة جديدة من الإصابات بكورونا.

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