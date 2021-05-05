ذا صن: ملاك مانشستر يونايتد يفكرون في ضم هاري كين لتهدئة الجماهير

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن عائلة غليزر المالكة لمانشستر يونايتد مستعدة لتقديم عرض لهاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، مقابل 90 مليون جنيه إسترليني، لإخماد غضب الجماهير عقب مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي فشل مؤخرا وأشعل احتجاجات جماهيرية ضد ملاك النادي.

ووصلت احتجاجات يوم الأحد الماضي، واقتحام الجماهير لأولد ترافورد ما تسبب في إلغاء مباراة الفريق أمام ليفربول، إلى مقر الملاك الأمريكيين في فلوريدا، لذلك فهم حريصون على تهدئة الغضب الجماهيري.

وعلى الرغم من قلة الاهتمام ببيع النادي، إلا أن الحاجة إلى استعادة مكانة الفريق والعودة للألقاب واضحة لدى العائلة، إذ قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية في تقرير حصري إن أحد الخيارات التي يجري النظر فيها هو محاولة التعاقد مع مهاجم عالمي يريده المدير الفني أولي غونار سولشاير.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي الإنجليزي مهتم بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في ظل سعيه للفوز بالألقاب التي لم يحققها مع النادي اللندني.

🗣"It wouldn't feel as good if I didn't have a lot of team trophies to go with that." Tottenham striker Harry Kane says becoming the Premier League all-time top goalscorer would be tarnished if he didn't win major trophies in his career pic.twitter.com/kJlaOUCKWQ — Football Daily (@footballdaily) April 28, 2021

لكن في المقابل فإن موقف دانييل ليفي، رئيس توتنهام، واضح، وهو أنه إذا كان عليه البيع، فلن يكون ذلك لنادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن مع حاجة توتنهام لتمويل إعادة بناء الفريق خلال الصيف الحالي، فإن التمسك بهذا الموقف قد لا يكون سهلاً.

وقد يختبر يونايتد تصميم ليفي بعرض 90 مليون جنيه إسترليني إذا أخبر كين، 27 عاما، ناديه أنه يريد الرحيل.

وأكد كين، الذي سجل 31 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة هذا الموسم، في مارس / آذار الماضي، أنه يريد الفوز مع فريق بالألقاب، لكن توتنهام يبدو أبعد من أي وقت مضى عن المنافسة.

وفي حديثه بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في حفل توزيع جوائز لندن لكرة القدم، قال كين: ”عندما أنظر إلى الوراء في نهاية مسيرتي، أجد أن هذه كل الأشياء التي حصدتها. لكن هدفي الآن كلاعب هو الفوز بالألقاب مع الفريق“.

”بقدر ما تكون الجوائز الفردية رائعة، لكني أريد الفوز بأكبر الجوائز مع الفريق، ونحن لا نفعل ذلك تماما. لكن هذا هو الوضع. أنا فخور بالفوز (بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز) ، لقد كان موسما جيدا“.

وقدّر ليفي قيمة كين بمبلغ 170 مليون جنيه إسترليني، لكنه من الناحية الواقعية لن يحصل على ذلك بعد جائحة كوفيد-19، خاصة أن قائد منتخب إنجلترا سيبلغ عامه الـ 28 في يوليو/تموز المقبل.

وبالنسبة لعائلة غليزر، فقد أظهروا على الأقل أنهم مستعدون للانطلاق لإعادة يونايتد وعودته إلى القمة محليا، رغم أن ذلك من غير المحتمل أن يرضي الجماهير الغاضبة الساعية لرحيل العائلة عن النادي، ولكن قد يجعل آخرين سعداء، وكذلك المستثمرون.