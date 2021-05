ذا صن: ملاك مانشستر يونايتد يفكرون في ضم هاري كين لتهدئة الجماهير

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن عائلة غليزر المالكة لمانشستر يونايتد مستعدة لتقديم عرض لهاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، مقابل 90 مليون جنيه إسترليني، لإخماد غضب الجماهير عقب مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي فشل مؤخرا وأشعل احتجاجات جماهيرية ضد ملاك النادي.

ووصلت احتجاجات يوم الأحد الماضي، واقتحام الجماهير لأولد ترافورد ما تسبب في إلغاء مباراة الفريق أمام ليفربول، إلى مقر الملاك الأمريكيين في فلوريدا، لذلك فهم حريصون على تهدئة الغضب الجماهيري.

وعلى الرغم من قلة الاهتمام ببيع النادي، إلا أن الحاجة إلى استعادة مكانة الفريق والعودة للألقاب واضحة لدى العائلة، إذ قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية في تقرير حصري إن أحد الخيارات التي يجري النظر فيها هو محاولة التعاقد مع مهاجم عالمي يريده المدير الفني أولي غونار سولشاير.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي الإنجليزي مهتم بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في ظل سعيه للفوز بالألقاب التي لم يحققها مع النادي اللندني.

🗣"It wouldn't feel as good if I didn't have a lot of team trophies to go with that."

Tottenham striker Harry Kane says becoming the Premier League all-time top goalscorer would be tarnished if he didn't win major trophies in his career pic.twitter.com/kJlaOUCKWQ

— Football Daily (@footballdaily) April 28, 2021